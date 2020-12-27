https://ria.ru/20201227/turizm-1590762804.html

Кристальные озера и великие шиханы: в Башкирии решили взяться за туристов

Кристальные озера и великие шиханы: в Башкирии решили взяться за туристов

Башкортостан давно облюбовали путешественники: ценятся там невероятные пейзажи и уникальные исторические места. Однако туристы по большей части были... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T08:00

2020-12-27T08:00

2020-12-27T16:19

хорошие новости

хорошие новости

республика башкортостан

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Башкортостан давно облюбовали путешественники: ценятся там невероятные пейзажи и уникальные исторические места. Однако туристы по большей части были предоставлены сами себе — этой сфере уделялось мало внимания. В последнее время ситуация кардинально изменилась. Как развивают туризм в республике и какие достопримечательности нужно посетить в первую очередь, рассказал Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.Лучше один раз увидетьДля тех, кто никогда не был в Башкирии, чтобы понять историю и глубину республики, в первую очередь надо посетить пещеру Шульган-Таш с наскальными рисунками. Обязательно забраться на священную гору Иремель — вторую по высоте вершину Южного Урала (1582,3 метра над уровнем моря). Геопарк "Торатау" представлен шиханами Торатау, Юрактау и Куштау — фрагментами грандиозного барьерного рифа, который сформировался около 280-300 миллионов лет назад. Это уникальные и всемирно известные геологические объекты.Летом в Башкирии популярностью пользуются сплавы по всем рекам: Агидель, Инзер, Юрюзань, Ай. А зимой любителей спорта ждут горнолыжные центры международного уровня Мраткино, Абзаково, Банное, отметил глава Госкомитета по туризму Башкортостана. Безопасность и гостеприимствоВ республике очень ждут туристов из других регионов. Однако пока бренд "Башкортостан" не очень раскручен."В России, как правило, преобладает такой вид рекламы, как сарафанное радио. Наша задача — развивать гостеприимство, когда люди от души принимают гостей, это будет "фишкой" республики", — отметил Нафиков.Поэтому надо работать с теми туристами, которые находятся здесь и сейчас, уверен он.А ведь Башкирия — это безопасный экологический туризм, заверил руководитель госкомитета. Все маршруты абсолютно безвредны: в республике нет землетрясений, лавин, температуры не достигают критических отметок ни летом, ни зимой. В лесах мало опасных животных и ядовитых змей.Но власти не полагаются только на природное спокойствие. Например, в парке "Иремель" делают точки безопасности, чтобы люди могли позвонить туда, если им необходима помощь. В течение года-двух на всей территории планируется установить такие "островки спасения". Начало положеноВ первую очередь на всей территории республики начали установку информационных знаков, помогающих выбирать маршрут. "Их порядка семисот, ведется работа над установкой еще более 360. Это для самостоятельных туристов, которых во время пандемии стало больше. Люди не путешествуют в составе групп, а сами выбирают маршруты, приезжают", — рассказал глава госкомитета. Активно отбираются земельные участки для размещения модульных гостиниц и кемпингов. По словам Салавата Нафикова, уже есть потенциальные инвесторы, которые хотят там строить. "Самая дорогая часть в постройке кафе — инфраструктура. В труднодоступных местах, где просто трасса проходит, а рядом нет ничего, водоснабжения и водоотведения в том числе. Вот для чего мы субсидируем", — отметил Нафиков. В Башкирии планируют помочь и туроператорам, которые будут привозить гостей из других регионов. "Мы хотим взять часть затрат, которые несут туроператоры на трансфер", — сказал председатель госкомитета.Совместно с Агентством стратегических инициатив проработано два туристических кластера развития экотуризма — "Сердце Башкирии" и "Могучий Иремель". Сами жители также активно участвуют в развитии туристического потенциала — 16 предпринимателей от республики в 2020-м одержали победу в конкурсе грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, проведенного Ростуризмом, с общим объемом финансирования 42,7 миллиона рублей.В госкомитете уверены, что эти меры позволят развить туристическую отрасль в регионе.

https://ria.ru/20201219/peschera-1589731836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика башкортостан