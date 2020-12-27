Кристальные озера и великие шиханы: в Башкирии решили взяться за туристов
08:00 27.12.2020 (обновлено: 16:19 27.12.2020)
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризмуДунан Суйган
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Башкортостан давно облюбовали путешественники: ценятся там невероятные пейзажи и уникальные исторические места. Однако туристы по большей части были предоставлены сами себе — этой сфере уделялось мало внимания. В последнее время ситуация кардинально изменилась.
Как развивают туризм в республике и какие достопримечательности нужно посетить в первую очередь, рассказал Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.
Лучше один раз увидеть
Для тех, кто никогда не был в Башкирии, чтобы понять историю и глубину республики, в первую очередь надо посетить пещеру Шульган-Таш с наскальными рисунками.
Обязательно забраться на священную гору Иремель — вторую по высоте вершину Южного Урала (1582,3 метра над уровнем моря).
Геопарк "Торатау" представлен шиханами Торатау, Юрактау и Куштау — фрагментами грандиозного барьерного рифа, который сформировался около 280-300 миллионов лет назад. Это уникальные и всемирно известные геологические объекты.
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Пещера Шульган-Таш
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Пещера Шульган-Таш
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Гора Иремель
2 из 5
Гора Иремель
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Гора Дунан Суйган
3 из 5
Гора Дунан Суйган
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Геопарк "Янган-Тау"
4 из 5
Геопарк "Янган-Тау"
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Река Агидель
5 из 5
Река Агидель
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
1 из 5
Пещера Шульган-Таш
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
2 из 5
Гора Иремель
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
3 из 5
Гора Дунан Суйган
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
4 из 5
Геопарк "Янган-Тау"
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
5 из 5
Река Агидель
© фото предоставлено пресс-службой государственного комитета Республики Башкортостан по туризму
Летом в Башкирии популярностью пользуются сплавы по всем рекам: Агидель, Инзер, Юрюзань, Ай. А зимой любителей спорта ждут горнолыжные центры международного уровня Мраткино, Абзаково, Банное, отметил глава Госкомитета по туризму Башкортостана.
Безопасность и гостеприимство
В республике очень ждут туристов из других регионов. Однако пока бренд "Башкортостан" не очень раскручен.
"В России, как правило, преобладает такой вид рекламы, как сарафанное радио. Наша задача — развивать гостеприимство, когда люди от души принимают гостей, это будет "фишкой" республики", — отметил Нафиков.
Поэтому надо работать с теми туристами, которые находятся здесь и сейчас, уверен он.
А ведь Башкирия — это безопасный экологический туризм, заверил руководитель госкомитета. Все маршруты абсолютно безвредны: в республике нет землетрясений, лавин, температуры не достигают критических отметок ни летом, ни зимой. В лесах мало опасных животных и ядовитых змей.
"Даже если заблудишься, то везде много родников и водоемов, эти воды чистые, из них можно пить. Из любой точки всегда выйдешь на людей. У нас очень мало негативных происшествий в лесу, потому что Урал сам по себе безопасный, — подчеркнул Салават Нафиков. — Этим Башкирия подкупает людей — красотой и комфортным путешествием".
Но власти не полагаются только на природное спокойствие. Например, в парке "Иремель" делают точки безопасности, чтобы люди могли позвонить туда, если им необходима помощь. В течение года-двух на всей территории планируется установить такие "островки спасения".
Начало положено
В первую очередь на всей территории республики начали установку информационных знаков, помогающих выбирать маршрут.
"Их порядка семисот, ведется работа над установкой еще более 360. Это для самостоятельных туристов, которых во время пандемии стало больше. Люди не путешествуют в составе групп, а сами выбирают маршруты, приезжают", — рассказал глава госкомитета.
Активно отбираются земельные участки для размещения модульных гостиниц и кемпингов. По словам Салавата Нафикова, уже есть потенциальные инвесторы, которые хотят там строить.
"Самая дорогая часть в постройке кафе — инфраструктура. В труднодоступных местах, где просто трасса проходит, а рядом нет ничего, водоснабжения и водоотведения в том числе. Вот для чего мы субсидируем", — отметил Нафиков.
В Башкирии планируют помочь и туроператорам, которые будут привозить гостей из других регионов. "Мы хотим взять часть затрат, которые несут туроператоры на трансфер", — сказал председатель госкомитета.
Совместно с Агентством стратегических инициатив проработано два туристических кластера развития экотуризма — "Сердце Башкирии" и "Могучий Иремель". Сами жители также активно участвуют в развитии туристического потенциала — 16 предпринимателей от республики в 2020-м одержали победу в конкурсе грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, проведенного Ростуризмом, с общим объемом финансирования 42,7 миллиона рублей.
В госкомитете уверены, что эти меры позволят развить туристическую отрасль в регионе.