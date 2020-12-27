https://ria.ru/20201227/tramp-1591094302.html

Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах

Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:11

2020-12-27T09:11

2020-12-27T10:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.По его словам, на выборах были "масштабные вбросы" бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах, случаи двойного голосования, появления в списках умерших избирателей, фальшивых подписей, несоответствия числа голосов количеству избирателей и многие другие нарушения.Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия "не делают свою работу". Избирательная система США, по его словам, "выглядит так, как будто это система в стране третьего мира".Выборы президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.

https://ria.ru/20201222/khakery-1590290831.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире