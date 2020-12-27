Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах
09:11 27.12.2020 (обновлено: 10:11 27.12.2020)
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.
"Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы. — Прим. ред.). Доказательства неопровержимы!" — написал Трамп в Twitter.
По его словам, на выборах были "масштабные вбросы" бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах, случаи двойного голосования, появления в списках умерших избирателей, фальшивых подписей, несоответствия числа голосов количеству избирателей и многие другие нарушения.
Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия "не делают свою работу". Избирательная система США, по его словам, "выглядит так, как будто это система в стране третьего мира".
Выборы президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
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