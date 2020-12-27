Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201227/tramp-1591094302.html
Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах
Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах
Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:11
2020-12-27T10:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fd39e15451c97edc921d3557f0bcd9.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.По его словам, на выборах были "масштабные вбросы" бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах, случаи двойного голосования, появления в списках умерших избирателей, фальшивых подписей, несоответствия числа голосов количеству избирателей и многие другие нарушения.Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия "не делают свою работу". Избирательная система США, по его словам, "выглядит так, как будто это система в стране третьего мира".Выборы президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
https://ria.ru/20201222/khakery-1590290831.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c9d078b6a2f8d747f67ce7a4ac442e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах

09:11 27.12.2020 (обновлено: 10:11 27.12.2020)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© REUTERS / Cheriss May
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.

"Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы. — Прим. ред.). Доказательства неопровержимы!" — написал Трамп в Twitter.

По его словам, на выборах были "масштабные вбросы" бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах, случаи двойного голосования, появления в списках умерших избирателей, фальшивых подписей, несоответствия числа голосов количеству избирателей и многие другие нарушения.
Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия "не делают свою работу". Избирательная система США, по его словам, "выглядит так, как будто это система в стране третьего мира".
Выборы президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в Арлингтоне, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00
Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния