https://ria.ru/20201227/syutkin-1591004132.html

Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"

Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"

Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства". РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T02:36

2020-12-27T02:36

2020-12-27T02:36

культура

музыка

новости культуры

валерий сюткин

браво

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства".Музыку написал композитор Андрей Мисин, слова – поэт Михаил Гуцириев. Режиссером проекта стал Валентин Гросу. В клипе снимались Ксения Дорохова и Владимир Алексеев.Валерий Сюткин с гитарой в руках рассказывает историю молодой влюбленной пары. В комментариях к ролику пользователи хвалили результат: "чарующая мелодия", "душевная песня", "с удовольствием до конца послушал", "время идет, а Сюткин не меняется", "отличные стихи", "реально классный клип".

https://ria.ru/20201223/kino-1590562420.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, валерий сюткин, браво