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Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"
Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"
Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства". РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T02:36
2020-12-27T02:36
2020-12-27T02:36
культура
музыка
новости культуры
валерий сюткин
браво
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства".Музыку написал композитор Андрей Мисин, слова – поэт Михаил Гуцириев. Режиссером проекта стал Валентин Гросу. В клипе снимались Ксения Дорохова и Владимир Алексеев.Валерий Сюткин с гитарой в руках рассказывает историю молодой влюбленной пары. В комментариях к ролику пользователи хвалили результат: "чарующая мелодия", "душевная песня", "с удовольствием до конца послушал", "время идет, а Сюткин не меняется", "отличные стихи", "реально классный клип".
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музыка, новости культуры, валерий сюткин, браво
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Бывший участник группы "Браво" выложил
в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства".
Музыку написал композитор Андрей Мисин, слова – поэт Михаил Гуцириев. Режиссером проекта стал Валентин Гросу. В клипе снимались Ксения Дорохова и Владимир Алексеев.
Валерий Сюткин с гитарой в руках рассказывает историю молодой влюбленной пары.
В комментариях к ролику пользователи хвалили результат: "чарующая мелодия", "душевная песня", "с удовольствием до конца послушал", "время идет, а Сюткин не меняется", "отличные стихи", "реально классный клип".