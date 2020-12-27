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https://ria.ru/20201227/syutkin-1591004132.html
Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"
Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"
Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства". РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T02:36
2020-12-27T02:36
культура
музыка
новости культуры
валерий сюткин
браво
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства".Музыку написал композитор Андрей Мисин, слова – поэт Михаил Гуцириев. Режиссером проекта стал Валентин Гросу. В клипе снимались Ксения Дорохова и Владимир Алексеев.Валерий Сюткин с гитарой в руках рассказывает историю молодой влюбленной пары. В комментариях к ролику пользователи хвалили результат: "чарующая мелодия", "душевная песня", "с удовольствием до конца послушал", "время идет, а Сюткин не меняется", "отличные стихи", "реально классный клип".
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, валерий сюткин, браво

Валерий Сюткин выпустил клип на лирический трек "Хочу твоего колдовства"

02:36 27.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бывший участник группы "Браво" выложил в Сеть романтический видеоклип на трек "Хочу твоего колдовства".
Музыку написал композитор Андрей Мисин, слова – поэт Михаил Гуцириев. Режиссером проекта стал Валентин Гросу. В клипе снимались Ксения Дорохова и Владимир Алексеев.
Валерий Сюткин с гитарой в руках рассказывает историю молодой влюбленной пары.
В комментариях к ролику пользователи хвалили результат: "чарующая мелодия", "душевная песня", "с удовольствием до конца послушал", "время идет, а Сюткин не меняется", "отличные стихи", "реально классный клип".
Скриншот клипа группы Кино - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 16:45Культура
В Сеть выложен клип "Кино" с рисунками Виктора Цоя
 
КультураМузыкаНовости культурыВалерий СюткинБраво
 
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