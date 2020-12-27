Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201227/strelba-1591088865.html
В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), передает телеканал CBS Chicago. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T06:14
2020-12-27T06:14
иллинойс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), передает телеканал CBS Chicago.По его данным, глава полиции города Дэн О'Ши сообщил, что правоохранителей вызвали в 18.55 по местному времени (3.55 мск), и отметил, что жертв трое, еще три человека госпитализированы с ранениями. По словам полицейских, стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.Сообщается, что один человек задержан. Предположительно, под стражу взят "единственный причастный" к инциденту, добавил телеканал.Рокфорд расположен примерно в 130 километрах северо-западнее Чикаго.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/strelba-1591060383.html
иллинойс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иллинойс, сша, в мире

В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе

06:14 27.12.2020
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), передает телеканал CBS Chicago.
По его данным, глава полиции города Дэн О'Ши сообщил, что правоохранителей вызвали в 18.55 по местному времени (3.55 мск), и отметил, что жертв трое, еще три человека госпитализированы с ранениями. По словам полицейских, стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.
Сообщается, что один человек задержан. Предположительно, под стражу взят "единственный причастный" к инциденту, добавил телеканал.
Рокфорд расположен примерно в 130 километрах северо-западнее Чикаго.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
Вчера, 17:49
Генпрокуратура Берлина предположила виновных в ночной стрельбе в городе
 
ИллинойсСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В США расследуют махинацию с поставками вакцины от COVID-19
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния