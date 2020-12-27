https://ria.ru/20201227/strelba-1591088865.html

В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе

В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе

Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), передает телеканал CBS Chicago. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T06:14

2020-12-27T06:14

2020-12-27T06:14

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), передает телеканал CBS Chicago.По его данным, глава полиции города Дэн О'Ши сообщил, что правоохранителей вызвали в 18.55 по местному времени (3.55 мск), и отметил, что жертв трое, еще три человека госпитализированы с ранениями. По словам полицейских, стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.Сообщается, что один человек задержан. Предположительно, под стражу взят "единственный причастный" к инциденту, добавил телеканал.Рокфорд расположен примерно в 130 километрах северо-западнее Чикаго.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/strelba-1591060383.html

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