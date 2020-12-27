https://ria.ru/20201227/stoimost-1591126533.html
Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения
Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения
Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:31
2020-12-27T15:31
2020-12-27T15:37
сергей кравцов
московский педагогический государственный университет
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", - заявил Кравцов в интервью "Российской газете".Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.
https://ria.ru/20201224/stoimost-1590829367.html
https://ria.ru/20201223/vuz-1590556072.html
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сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, владимир путин, общество