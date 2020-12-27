Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201227/stoimost-1591126533.html
Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения
Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения
Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:31
2020-12-27T15:37
сергей кравцов
московский педагогический государственный университет
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91249/01/912490103_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_e50fb96c06c52d661a878d9562c3fe36.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", - заявил Кравцов в интервью "Российской газете".Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.
https://ria.ru/20201224/stoimost-1590829367.html
https://ria.ru/20201223/vuz-1590556072.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/91249/01/912490103_133:0:1868:1301_1920x0_80_0_0_7f880f6deaf5867eef94ecd69bedbe9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, владимир путин, общество

Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения

15:31 27.12.2020 (обновлено: 15:37 27.12.2020)
 
© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Fotolia / picsfive
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", - заявил Кравцов в интервью "Российской газете".
Студентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 21:04
Минобрнауки назвало условие для снижения стоимости обучения на удаленке
Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 13:42
Эксперт рассказал, почему усилилась нагрузка на преподавателей вузов
 
Сергей КравцовМосковский педагогический государственный университетВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния