https://ria.ru/20201227/stoimost-1591126533.html

Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения

Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения

Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T15:31

2020-12-27T15:31

2020-12-27T15:37

сергей кравцов

московский педагогический государственный университет

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/91249/01/912490103_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_e50fb96c06c52d661a878d9562c3fe36.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", - заявил Кравцов в интервью "Российской газете".Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.

https://ria.ru/20201224/stoimost-1590829367.html

https://ria.ru/20201223/vuz-1590556072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, владимир путин, общество