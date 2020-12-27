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Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:06
2020-12-27T15:15
михаил горбачев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит CGTN.Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый. По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.Как указал Юннянь, Китаю необходимо "усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации".Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от "собрано в Китае" до "изобретено в Китае", нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.
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михаил горбачев, китай, ссср, сша

Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

15:06 27.12.2020 (обновлено: 15:15 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГерб СССР в Парке искусств "Музеон" в Москве
Герб СССР в Парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит CGTN.
Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый. По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.
Как указал Юннянь, Китаю необходимо "усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации".
"Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий", — подчеркнул ученый.
Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от "собрано в Китае" до "изобретено в Китае", нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.
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