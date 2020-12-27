https://ria.ru/20201227/sssr-1591123986.html

Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T15:06

2020-12-27T15:06

2020-12-27T15:15

михаил горбачев

китай

ссср

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/100331/95/1003319546_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_65c8f56f2c0dbc4d0f32571ea6b9a120.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит CGTN.Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый. По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.Как указал Юннянь, Китаю необходимо "усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации".Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от "собрано в Китае" до "изобретено в Китае", нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/podlodka-1589911187.html

китай

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил горбачев, китай, ссср, сша