Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
15:06 27.12.2020 (обновлено: 15:15 27.12.2020)
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит CGTN.
Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый. По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.
Как указал Юннянь, Китаю необходимо "усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации".
"Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий", — подчеркнул ученый.
Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от "собрано в Китае" до "изобретено в Китае", нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.
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