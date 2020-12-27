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Назван способ продлить жизнь
Назван способ продлить жизнь
Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование американских... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T10:47
2020-12-27T14:25
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты выяснили, что соблюдение диеты в течение 12 месяцев было связано с положительными изменениями микробиома кишечника и предотвращением потери бактериального разнообразия.Кроме того, исследователи зафиксировали увеличение числа бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.Среди основных принципов средиземноморского типа питания ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы, а также обилие фруктов и овощей.
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здоровье, общество

Назван способ продлить жизнь

10:47 27.12.2020 (обновлено: 14:25 27.12.2020)
 
CC0 / FotoshopTofs / Овощи на столе
Овощи на столе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
CC0 / FotoshopTofs /
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование американских ученых.
Специалисты выяснили, что соблюдение диеты в течение 12 месяцев было связано с положительными изменениями микробиома кишечника и предотвращением потери бактериального разнообразия.
Кроме того, исследователи зафиксировали увеличение числа бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.
Среди основных принципов средиземноморского типа питания ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы, а также обилие фруктов и овощей.
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