https://ria.ru/20201227/sposob-1591102216.html

Назван способ продлить жизнь

Назван способ продлить жизнь

Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование американских... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T10:47

2020-12-27T10:47

2020-12-27T14:25

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты выяснили, что соблюдение диеты в течение 12 месяцев было связано с положительными изменениями микробиома кишечника и предотвращением потери бактериального разнообразия.Кроме того, исследователи зафиксировали увеличение числа бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.Среди основных принципов средиземноморского типа питания ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы, а также обилие фруктов и овощей.

https://ria.ru/20201224/grechka-1590769473.html

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2020

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здоровье, общество