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Любовь Соболь выпустили из изолятора
Любовь Соболь выпустили из изолятора
Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T22:37
2020-12-27T22:37
владимир воронин (адвокат)
любовь соболь
юлия иванова
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). По данным СК, 21 декабря несколько человек, включая Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Затем, как заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Соболь все же удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - в квартиру пожилой женщины."Она (Соболь - ред.) на свободе, суда по мере пресечения не будет", - сказал адвокат. На остальные вопросы он отвечать не стал, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.
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владимир воронин (адвокат), любовь соболь, юлия иванова, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Любовь Соболь выпустили из изолятора

22:37 27.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). По данным СК, 21 декабря несколько человек, включая Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Затем, как заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Соболь все же удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - в квартиру пожилой женщины.
"Она (Соболь - ред.) на свободе, суда по мере пресечения не будет", - сказал адвокат. На остальные вопросы он отвечать не стал, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 16:14
Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции
 
Владимир Воронин (адвокат)Любовь СобольЮлия ИвановаФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
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