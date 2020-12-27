https://ria.ru/20201227/sobol-1591154177.html

Любовь Соболь выпустили из изолятора

Любовь Соболь выпустили из изолятора

Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T22:37

2020-12-27T22:37

2020-12-27T22:37

владимир воронин (адвокат)

любовь соболь

юлия иванова

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). По данным СК, 21 декабря несколько человек, включая Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Затем, как заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Соболь все же удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - в квартиру пожилой женщины."Она (Соболь - ред.) на свободе, суда по мере пресечения не будет", - сказал адвокат. На остальные вопросы он отвечать не стал, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

https://ria.ru/20201223/sobol-1590592110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир воронин (адвокат), любовь соболь, юлия иванова, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия