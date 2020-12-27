https://ria.ru/20201227/smert-1591117556.html
Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве
Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве
В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:15
2020-12-27T14:15
2020-12-27T22:57
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 декабря в вестибюле станции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался повредить банкомат. На замечания стражей порядка он не реагировал, а при задержании оказал физическое сопротивление."В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", — заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20201213/metropoliten-1588986381.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 декабря в вестибюле станции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался повредить банкомат. На замечания стражей порядка он не реагировал, а при задержании оказал физическое сопротивление.
"В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", — заявили в пресс-службе ведомства.