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Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве
Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве
В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:15
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 декабря в вестибюле станции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался повредить банкомат. На замечания стражей порядка он не реагировал, а при задержании оказал физическое сопротивление."В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", — заявили в пресс-службе ведомства.
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москва, московский метрополитен, происшествия

Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве

14:15 27.12.2020 (обновлено: 22:57 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 декабря в вестибюле станции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался повредить банкомат. На замечания стражей порядка он не реагировал, а при задержании оказал физическое сопротивление.
"В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", — заявили в пресс-службе ведомства.
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