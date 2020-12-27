https://ria.ru/20201227/smert-1591117556.html

Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве

Мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская" в Москве

В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:15

2020-12-27T14:15

2020-12-27T22:57

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве мужчина умер при задержании на станции метро "Щукинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 декабря в вестибюле станции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался повредить банкомат. На замечания стражей порядка он не реагировал, а при задержании оказал физическое сопротивление."В ходе задержания неизвестный потерял сознание, ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти", — заявили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20201213/metropoliten-1588986381.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия