https://ria.ru/20201227/siriya-1591153423.html
В сирийский район Айн-Иса перебросили дополнительные силы военной полиции
В сирийский район Айн-Иса перебросили дополнительные силы военной полиции
В район Айн-Иса в Сирии прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции для стабилизации обстановки, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T22:25
2020-12-27T22:25
2020-12-27T23:13
в мире
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В район Айн-Иса в Сирии прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции для стабилизации обстановки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вячеслав Сытник."Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Иса. Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов", — сказал он.В ЦПВС призвали стороны, ведущие взаимные обстрелы, "прекратить эскалацию".Сытник также рассказал, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 21 обстрел со стороны боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*."Из них в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — девять обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Хама — пять обстрелов", — уточнил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201225/udary-1590845510.html
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в мире, центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
В район Айн-Иса в Сирии
прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции для стабилизации обстановки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.
"Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Иса. Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов", — сказал он.
В ЦПВС призвали стороны, ведущие взаимные обстрелы, "прекратить эскалацию".
Сытник также рассказал, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 21 обстрел со стороны боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
"Из них в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — девять обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Хама — пять обстрелов", — уточнил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.