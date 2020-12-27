https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html

Названы симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу

Названы симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T01:05

2020-12-27T01:05

2020-12-27T01:05

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет Daily Express.В статье отмечается, что, помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица."В этом списке не все возможные симптомы", — предупредили британские врачи. Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.Фатальные ошибкиВрач и телеведущий Александр Мясников в беседе с телеканалом "Царьград" ранее перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома.По его словам, их "море".Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорохина и азитромицина — они, как отметил врач, оказались неэффективными.Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 дексаметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов — их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку."Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни", — заявил Мясников.Одна из них — ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы на выздоровление резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими"."Пневмонию, тяжелую, в госпиталях — это другое дело", — пояснил Мясников.Предостережение врачаРанее работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за самолечения случаи коронавирусной инфекции.По его словам, подавляющее число людей в реанимации сами доводят себя до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию. В пример медик привел случай с женщиной, которую дети не пускали в больницу и лечили дома. Через пару недель ее госпитализировали с "выжженным" иммунитетом. Врачи, как пояснил Мишра, пытались ей помочь, но не смогли. В случаях тяжелого течения COVID-19, добавил он, у пациентов легкие "забиты тромбами".Мишра напомнил, что если у заболевшего уже два-три дня проявляются симптомы, то нужно обратиться к врачу, а через неделю можно сделать КТ, чтобы не пропустить признаки пневмонии. Кроме того, нужно внимательно следить за своим состоянием. Если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.Ситуация с COVID-19По состоянию на 26 декабря, в мире выявили 80 027 056 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции.Первую тройку стран-лидеров по их числу занимают США (18,7 миллиона), Индия (10,1 миллиона) и Бразилия (7,4 миллиона). Россия занимает четвертое место (3 миллиона).За время пандемии от связанных с COVID-19 осложнений умерли 1 753 313 человек: больше всего в США (330 345), Бразилии (190 488) и Индии (147 343). Россия по этому показателю находится на девятом месте – 54 226 умерших.

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591084118.html

https://ria.ru/20201226/simptomy-1591072627.html

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591027675.html

бразилия

индия

сша

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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, бразилия, индия, сша