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Назван неожиданный симптом рака печени
Назван неожиданный симптом рака печени
Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:16
2020-12-27T17:40
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express.Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.
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здоровье, общество

Назван неожиданный симптом рака печени

14:16 27.12.2020 (обновлено: 17:40 27.12.2020)
 
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Fotolia / crevis
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express.
Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.

"Эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, тем не менее обратиться к врачу необходимо", — говорится в рекомендациях.

Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.
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