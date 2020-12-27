https://ria.ru/20201227/simptom-1591117704.html

Назван неожиданный симптом рака печени

Назван неожиданный симптом рака печени

Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана,... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:16

2020-12-27T14:16

2020-12-27T17:40

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express.Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.

https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html

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