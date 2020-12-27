https://ria.ru/20201227/shtraf-1591113702.html

Женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь в Оренбурге, оштрафуют

Женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь в Оренбурге, оштрафуют

Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, ее оштрафуют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T13:06

2020-12-27T13:06

2020-12-27T15:56

оренбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591115154_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_c21c77b09bda542a14ff66f87381503b.jpg

УФА, 27 дек — РИА Новости. Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, ее оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области."Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как ее дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — сообщили в УМВД.В ведомстве пояснили, что личность матери детей была установлена сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское".На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области."Выясняем ситуацию совместно с правоохранительными органами. Занимаемся", — сказала РИА Новости детский омбудсмен региона Анжелика Линькова.

https://ria.ru/20201127/lift-1586604125.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, происшествия