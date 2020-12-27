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Женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь в Оренбурге, оштрафуют
Женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь в Оренбурге, оштрафуют
Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, ее оштрафуют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T13:06
2020-12-27T13:06
2020-12-27T15:56
оренбург
происшествия
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УФА, 27 дек — РИА Новости. Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, ее оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области."Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как ее дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — сообщили в УМВД.В ведомстве пояснили, что личность матери детей была установлена сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское".На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области."Выясняем ситуацию совместно с правоохранительными органами. Занимаемся", — сказала РИА Новости детский омбудсмен региона Анжелика Линькова.
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оренбург, происшествия
УФА, 27 дек — РИА Новости.
Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга
, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, ее оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области
.
"Сотрудники полиции установили личность женщины, которая смотрела, как ее дети тушат огонь в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. На мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — сообщили в УМВД.
В ведомстве пояснили, что личность матери детей была установлена сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское".
На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области.
"Выясняем ситуацию совместно с правоохранительными органами. Занимаемся", — сказала РИА Новости детский омбудсмен региона Анжелика Линькова.