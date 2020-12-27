https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19

Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с РЕН ТВ о свойствах штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T02:11

2020-12-27T02:11

2020-12-27T06:08

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

виктор зуев

мария захарова

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

общество

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с РЕН ТВ о свойствах штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах."Он стал более заразным – вот и все, он более распространен", - отметил ученый, добавив, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.По словам Зуева, появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики."Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют", - подчеркнул вирусолог.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, ведомство держит ситуацию с выявлением нового штамма коронавируса на контроле. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/samoizolyatsiya-1590938255.html

https://ria.ru/20201224/shtamm-1590702385.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, виктор зуев, мария захарова, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество