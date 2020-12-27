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Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" рейдерской атакой
Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" рейдерской атакой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против трубопровода "Северный поток — 2" рейдерской атакой. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:20
2020-12-27T14:55
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
дональд трамп
газпром
сша
украина
экономика
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против трубопровода "Северный поток — 2" рейдерской атакой.При этом он заметил, что методичная работа над строительством магистрали продолжается и "все равно удается &lt;...&gt; приближаться к финалу этого проекта"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения российского проекта.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против магистрали, потребовав от компаний немедленно прекратить ее укладку. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В октябре 2020-го США расширили экономические ограничения против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.Как сообщало агентство Reuters, администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2" в ближайшем будущем.Ограничения против газопровода включены и в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который уже одобрил американский конгресс. Документ предусматривает санкции против компаний, содействующих продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющих страховые и технические услуги. Трамп наложил на бюджет вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), однако конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на 28 декабря. Тем не менее в середине декабря компания — оператор Nord Stream 2 AG заявила о возобновлении строительства газопровода: судно "Фортуна" приступило к укладке труб в водах Германии. А с 15 января начнутся работы в исключительной экономической зоне Дании.
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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, дональд трамп, газпром, сша, украина, экономика, северный поток — 2, дмитрий песков

Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" рейдерской атакой

14:20 27.12.2020 (обновлено: 14:55 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против трубопровода "Северный поток — 2" рейдерской атакой.

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком — 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. <...> А как это еще назвать?" — заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он заметил, что методичная работа над строительством магистрали продолжается и "все равно удается <...> приближаться к финалу этого проекта".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения российского проекта.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 16:59
Кола в сердце не будет: эксперт об угрозах США "Северному потоку-2"
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против магистрали, потребовав от компаний немедленно прекратить ее укладку. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В октябре 2020-го США расширили экономические ограничения против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
Как сообщало агентство Reuters, администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2" в ближайшем будущем.
Ограничения против газопровода включены и в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который уже одобрил американский конгресс. Документ предусматривает санкции против компаний, содействующих продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющих страховые и технические услуги. Трамп наложил на бюджет вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), однако конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на 28 декабря.
Тем не менее в середине декабря компания — оператор Nord Stream 2 AG заявила о возобновлении строительства газопровода: судно "Фортуна" приступило к укладке труб в водах Германии. А с 15 января начнутся работы в исключительной экономической зоне Дании.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореДональд ТрампГазпромСШАУкраинаЭкономикаСеверный поток — 2Дмитрий Песков
 
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