https://ria.ru/20201227/samolet-1591105042.html
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на борту самолета
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на борту самолета
Воздух в салоне самолёта полностью обновляется каждые 3 минуты, риск заражения коронавирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников, поэтому на... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:14
2020-12-27T11:14
2020-12-27T11:14
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздух в салоне самолёта полностью обновляется каждые 3 минуты, риск заражения коронавирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников, поэтому на борту все должны быть в масках, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он пояснил, что благодаря этому воздушные потоки не перемешиваются. И если человек не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников, поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках."Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах – то есть там, где люди меньше всего ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полета по возможности не покидать своего места", - добавил Лебедев.По его словам, в салон самолета надо взять антисептические салфетки и небольшую емкость с санитайзером, чтобы обрабатывать руки, подлокотники кресел и столик.Во время полёта надо находиться в маске и требовать это от своих попутчиков, менять средства индивидуальной защиты каждые 2 часа, а если маска намокла - то как можно быстрее, подчеркнул Лебедев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
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михаил лебедев, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Воздух в салоне самолёта полностью обновляется каждые 3 минуты, риск заражения коронавирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников, поэтому на борту все должны быть в масках, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев
.
"В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз", - сказал Лебедев.
Он пояснил, что благодаря этому воздушные потоки не перемешиваются. И если человек не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников, поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках.
"Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах – то есть там, где люди меньше всего ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полета по возможности не покидать своего места", - добавил Лебедев.
По его словам, в салон самолета надо взять антисептические салфетки и небольшую емкость с санитайзером, чтобы обрабатывать руки, подлокотники кресел и столик.
Во время полёта надо находиться в маске и требовать это от своих попутчиков, менять средства индивидуальной защиты каждые 2 часа, а если маска намокла - то как можно быстрее, подчеркнул Лебедев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.