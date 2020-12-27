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Считавшаяся умершей россиянка нашлась спустя 16 лет
Считавшаяся умершей россиянка нашлась спустя 16 лет
Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T13:24
2020-12-27T13:24
2020-12-27T13:34
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда города.Отмечается, что женщина пропала в 2004 году, а ее трехлетний сын и шестимесячная дочь остались на попечении дедушки. Вскоре после исчезновения дочери он обратился в суд с заявлением о ее признании в качестве безвестно отсутствующей. В результате вынесенного судом решения несовершеннолетние смогли получать выплаты по случаю потери кормильца. В 2015 году россиянку объявили умершей.Однако в 2020 году от ее имени в Пенсионный фонд поступило обращение за единовременной выплатой. Оказалось, что женщина проживала в Башкирии и завела новую семью.В суде россиянка пояснила, что не собирается возвращаться в Орск. Присутствовавшие на заседании дети не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей и заявили, что не помнят, как выглядит их мать, так как видели ее последний раз в раннем детстве.
https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590993166.html
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россия, орск, общество
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Жительница Орска
, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщается на сайте
Советского районного суда города.
Отмечается, что женщина пропала в 2004 году, а ее трехлетний сын и шестимесячная дочь остались на попечении дедушки. Вскоре после исчезновения дочери он обратился в суд с заявлением о ее признании в качестве безвестно отсутствующей. В результате вынесенного судом решения несовершеннолетние смогли получать выплаты по случаю потери кормильца. В 2015 году россиянку объявили умершей.
Однако в 2020 году от ее имени в Пенсионный фонд поступило обращение за единовременной выплатой. Оказалось, что женщина проживала в Башкирии и завела новую семью.
В суде россиянка пояснила, что не собирается возвращаться в Орск. Присутствовавшие на заседании дети не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей и заявили, что не помнят, как выглядит их мать, так как видели ее последний раз в раннем детстве.