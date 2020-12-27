https://ria.ru/20201227/rossiya-1591088981.html

Названы десять самых поразительных мест в России

Названы десять самых поразительных мест в России

Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в России для экотуризма. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T06:15

2020-12-27T06:15

2020-12-27T06:15

туризм

россия

в мире

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в России для экотуризма."Россия является домом для многих из оставшихся в мире "диких" мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы", - говорится в материале.На первом месте в списке оказалась Камчатка. "Пешие прогулки здесь - это непредсказуемый и захватывающий опыт", - пишет автор. По его словам, тот, кто отважится приехать сюда, поймет, что виды бирюзовых кратерных озер, снежных пещер и покрытых льдом вершин стоят риска.Второе место занимает плато Путорана в Сибири. "Плато Путорана - настоящая дикая местность: 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами", - говорится в материале.Третьим в списке значится национальный парк "Шантарские Острова". "Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами, полными морских птиц, и пляжами, заваленными прибитыми к берегам деревьями", - отмечает автор.На четвертом месте располагается мыс Дежнева. "Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями", - говорится в статье.Далее в списке идет национальный парк "Ленские Столбы". "Ленские столбы – 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами "стеклянной" реки Лены, это потрясающее зрелище", - пишет автор. По его словам, летом и осенью они окружены цветущими лугами и светятся красным и золотым на солнце, а зимой река замерзает, из-за чего пейзаж становится "мрачным и драматичным".На шестом месте располагаются Курильские острова, где, как отмечает издание, можно увидеть некоторых наиболее редких диких животных в мире. "Пейзаж столь же великолепный, с вулканическими вершинами, покрытыми пышной зеленой флорой, поднимающейся из синих кратерных озер", - говорится в материале.Седьмую строчку занимает Тофалария — историко-культурный регион на западе Иркутской области. "Тофалария - это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев", - замечает автор, также выделяя здесь "удивительный" Кинзелюкский водопад.Далее в списке идут Чарские пески в Забайкальском крае. "Это странное и красивое зрелище - песчаная пустыня, окруженная русской тайгой, посреди зимнего пейзажа, со снежной горной грядой на горизонте", - говорится в описании. Также отмечается, что в окрестностях есть много интересного для изучения, в том числе ледяные пещеры, озера и местные деревни.На девятом месте оказались девственные леса Коми. По словам автора, это одни из величайших лесных угодий в мире, где кристально чистые реки вьются по бескрайним просторам сосен, елей, пихт и лиственниц.На последнем месте располагается озеро Байкал. "Более 1600 метров в глубину, более 600 километров в длину и возраст около 25 миллионов лет - озеро Байкал может быть величайшим "водным" представителем дикой природы в мире", - говорится в статье. Как отмечает издание, зимой это мистическое место превращается в застывшую "страну чудес" из растрескавшегося и изваянного льда.

https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html

https://ria.ru/20201218/otdykh-1589856186.html

https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html

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