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Ресторану в Москве грозит штраф в миллион рублей из-за закрытой вечерники
Ресторану в Москве грозит штраф в миллион рублей из-за закрытой вечерники
Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T13:06
2020-12-27T13:06
2020-12-27T15:13
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов."В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan, по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие "для своих". В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола", — сказал он.Михайлов отметил, что за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП России, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать миллиона рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы
(ОАТИ) Сергей Михайлов.
"В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan, по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие "для своих". В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола", — сказал он.
Михайлов отметил, что за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП России, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.