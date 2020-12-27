https://ria.ru/20201227/restoran-1591113919.html

Ресторану в Москве грозит штраф в миллион рублей из-за закрытой вечерники

Ресторану в Москве грозит штраф в миллион рублей из-за закрытой вечерники

Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T13:06

2020-12-27T13:06

2020-12-27T15:13

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов."В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan, по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие "для своих". В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола", — сказал он.Михайлов отметил, что за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП России, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать миллиона рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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