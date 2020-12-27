https://ria.ru/20201227/putin-1591119230.html

Песков: Путин не будет реагировать на атаки эмоционально, как юнец

Песков: Путин не будет реагировать на атаки эмоционально, как юнец

Президент РФ Владимир Путин не станет реагировать на информационные атаки Запада как "трепетный юнец", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:27

2020-12-27T14:27

2020-12-27T15:01

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не станет реагировать на информационные атаки Запада как "трепетный юнец", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика