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Песков: Путин не будет реагировать на атаки эмоционально, как юнец
Песков: Путин не будет реагировать на атаки эмоционально, как юнец
Президент РФ Владимир Путин не станет реагировать на информационные атаки Запада как "трепетный юнец", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:27
2020-12-27T14:27
2020-12-27T15:01
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не станет реагировать на информационные атаки Запада как "трепетный юнец", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика