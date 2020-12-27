https://ria.ru/20201227/putin-1591118860.html

Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса

Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин "в обозримой перспективе" расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:24

2020-12-27T14:24

2020-12-27T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "в обозримой перспективе" расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин