Песков объяснил, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса
14:24 27.12.2020 (обновлено: 14:46 27.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "в обозримой перспективе" расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", — пояснил Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.
Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.
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