https://ria.ru/20201227/putin-1591099159.html
Песков ответил на вопрос о зарубежных поездках Путина
Песков ответил на вопрос о зарубежных поездках Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что у главы государства Владимира Путина в скором времени планируются контакты с... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T10:04
2020-12-27T10:04
2020-12-27T10:04
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что у главы государства Владимира Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, а заграничные поездки планировать пока тяжело."Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело", - сказал он.
https://ria.ru/20201226/putin-1591042445.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика