https://ria.ru/20201227/pogoda-1591128680.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается ноль градусов и небольшие осадки в смешанной фазе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T15:56

2020-12-27T15:56

2020-12-27T17:47

новый год—2021

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве ожидается ноль градусов и небольшие осадки в смешанной фазе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Это неплохо — при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях Москвы — от минус двух до плюс трех. Чем западнее — там с вероятностью до плюс одного, чем восточнее — там с вероятностью слабых минусов. Также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе: это будет скорее мокрый снег, чем дождь", — рассказал он.Он отметил, что в предстоящие семь-десять дней в столицу придет неустойчивая температурная пила. А в ближайшие сутки Москва окажется под влиянием антициклона, поэтому грядущая ночь будет самой холодной в декабре — до минус 12-15 градусов, в Подмосковье — местами до минус 19, без осадков.Холодная яма продержится до второй половины дня вторника, а ближе к вечеру с приближением теплого фронта начнутся снег и метель, которая прибавит шесть-восемь миллиметров осадков, снежный покров вырастет до 15-20 сантиметров.Начиная с 30 декабря Москва будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона: пасмурно, небольшие осадки разной фазы и около нуля. Сугробы при такой погоде станут меньше, но не исчезнут, к празднику в Москве их останется примерно 12 сантиметров.

https://ria.ru/20201226/osadki-1591023600.html

https://ria.ru/20201225/pogoda-1590845658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество