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Новый год—2021
https://ria.ru/20201227/pogoda-1591083312.html
Вильфанд рассказал о погоде на Новый год
Вильфанд рассказал о погоде на Новый год
Предновогодняя погода в России будет "нескучной", в центре европейской части страны температура в ночь на 1 января превысит норму на семь—восемь градусов,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:20
2020-12-27T07:37
новый год—2021
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предновогодняя погода в России будет "нескучной", в центре европейской части страны температура в ночь на 1 января превысит норму на семь—восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В новогоднюю ночь, по его словам, существенно температура не изменится и будет колебаться от -2 до +2 градусов.Потеплению, как пояснил Вильфанд, будет способствовать пришедший с запада циклон."Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов", - сказал Вильфанд.При этом к воскресенью погоду в центре европейской части России начнет определять антициклон. "Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10…-15 градусов, а днем до шести-семи градусов мороза. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце", - сказал Вильфанд.Как пояснил синоптик, во вторник температура будет примерно такой же."Такой температурный фон примерно на три градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что днем 30 декабря температура днем будет около нуля.Вильфанд также выделил несколько регионов, которые в новогоднюю ночь ждет аномалия. В частности, в Санкт-Петербурге температура всю последнюю неделю уходящего года будет выше нормы на четыре—восемь градусов. "Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью", - добавил он.По словам синоптика, значительные изменения температуры ждут на предновогодней неделе жителей Западной Сибири."Сейчас погода в Западной Сибири очень холодная. Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры -37…-39. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов… В среду и четверг ночные температуры -12…-18, дневные -12…-14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до -25 градусов и дневные -23…-25 градусов", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что температурные колебания связаны с влиянием антициклона, который установился в этом регионе.В то же время в Хабаровске будет достаточно однородная погода. "Она тоже нескучная. Температурный фон от -25 до -30, дневные температуры от -17 до -23 и солнечно. Снега там много, там мороз и солнце", - заключил научный руководитель Гидрометцентра.
https://ria.ru/20201225/pogoda-1590845658.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о погоде на Новый год

00:20 27.12.2020 (обновлено: 07:37 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предновогодняя погода в России будет "нескучной", в центре европейской части страны температура в ночь на 1 января превысит норму на семь—восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Тридцатого декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег). Ветер будет усиливаться до 10-11 метров в секунду. В четверг аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд.

В новогоднюю ночь, по его словам, существенно температура не изменится и будет колебаться от -2 до +2 градусов.
Потеплению, как пояснил Вильфанд, будет способствовать пришедший с запада циклон.
"Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов", - сказал Вильфанд.
При этом к воскресенью погоду в центре европейской части России начнет определять антициклон. "Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10…-15 градусов, а днем до шести-семи градусов мороза. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце", - сказал Вильфанд.
Как пояснил синоптик, во вторник температура будет примерно такой же.
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"Такой температурный фон примерно на три градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что днем 30 декабря температура днем будет около нуля.
Вильфанд также выделил несколько регионов, которые в новогоднюю ночь ждет аномалия. В частности, в Санкт-Петербурге температура всю последнюю неделю уходящего года будет выше нормы на четыре—восемь градусов. "Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью", - добавил он.
По словам синоптика, значительные изменения температуры ждут на предновогодней неделе жителей Западной Сибири.
"Сейчас погода в Западной Сибири очень холодная. Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры -37…-39. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов… В среду и четверг ночные температуры -12…-18, дневные -12…-14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до -25 градусов и дневные -23…-25 градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температурные колебания связаны с влиянием антициклона, который установился в этом регионе.
В то же время в Хабаровске будет достаточно однородная погода. "Она тоже нескучная. Температурный фон от -25 до -30, дневные температуры от -17 до -23 и солнечно. Снега там много, там мороз и солнце", - заключил научный руководитель Гидрометцентра.
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Новый год—2021РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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