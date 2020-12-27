https://ria.ru/20201227/peskov-1591123799.html
Песков рассказал, как реагирует на нападки в свой адрес
Песков рассказал, как реагирует на нападки в свой адрес
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что за годы работы у него выработался "иммунитет" к нападкам в свой адрес. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T15:05
2020-12-27T15:05
2020-12-27T15:05
россия
дмитрий песков
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что за годы работы у него выработался "иммунитет" к нападкам в свой адрес."Да вы знаете, наверное, да. Наверное, да, уже тоже достаточно спокойно к этому отношусь", – сказал он в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, привык ли он к нападкам на себя за годы работы.По его словам, у него выработалась защита.
https://ria.ru/20201227/putin-1591120222.html
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