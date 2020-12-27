https://ria.ru/20201227/peskov-1591123799.html

Песков рассказал, как реагирует на нападки в свой адрес

Песков рассказал, как реагирует на нападки в свой адрес

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что за годы работы у него выработался "иммунитет" к нападкам в свой адрес. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T15:05

2020-12-27T15:05

2020-12-27T15:05

россия

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:148:2908:1784_1920x0_80_0_0_5453e3ce709e934544b4a1d7bfbeb2c3.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что за годы работы у него выработался "иммунитет" к нападкам в свой адрес."Да вы знаете, наверное, да. Наверное, да, уже тоже достаточно спокойно к этому отношусь", – сказал он в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, привык ли он к нападкам на себя за годы работы.По его словам, у него выработалась защита.

https://ria.ru/20201227/putin-1591120222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, общество