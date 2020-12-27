https://ria.ru/20201227/passazhir-1591142977.html

Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро

Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро

Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:32

2020-12-27T19:32

2020-12-27T19:46

москва

московский метрополитен

происшествия

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Раскрыты обстоятельства смерти пассажира при задержании в московском метро

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. Накануне вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту "Тройка", однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.По словам опрошенных МК знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, вел активный образ жизни — занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было.Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.

https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591125619.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия