https://ria.ru/20201227/passazhir-1591142977.html
Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро
Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро
Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:32
2020-12-27T19:32
2020-12-27T19:46
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Раскрыты обстоятельства смерти пассажира при задержании в московском метро
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589312636_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_33ee423702c847b0121f0c5432ca35bc.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. Накануне вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту "Тройка", однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.По словам опрошенных МК знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, вел активный образ жизни — занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было.Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.
https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591125619.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589312636_64:0:2585:1891_1920x0_80_0_0_c2ecbfee08d7bc8d8d6bd9a8ae1527bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро
"Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК
.
Накануне вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту "Тройка", однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.
"Справиться с ним было непросто, мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники, и вшестером они старались затащить дебошира в кутузку", — говорится в статье.
В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.
По словам опрошенных МК знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, вел активный образ жизни — занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было.
Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.