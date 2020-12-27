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Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро
Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро
Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:32
2020-12-27T19:46
москва
московский метрополитен
происшествия
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Раскрыты обстоятельства смерти пассажира при задержании в московском метро
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК. Накануне вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту "Тройка", однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.По словам опрошенных МК знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, вел активный образ жизни — занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было.Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.
https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591125619.html
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москва, московский метрополитен, происшествия

Раскрыты обстоятельства смерти мужчины при задержании в московском метро

19:32 27.12.2020 (обновлено: 19:46 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПредставители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене
Представители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Погибший во время задержания в вестибюле станции московского метро "Щукинская" мужчина оказался бывшим силовиком, сообщает газета МК.
Накануне вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту "Тройка", однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.

"Справиться с ним было непросто, мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники, и вшестером они старались затащить дебошира в кутузку", — говорится в статье.

В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.
По словам опрошенных МК знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, вел активный образ жизни — занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было.
Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.
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