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CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:30
2020-12-27T07:32
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в расследовании.Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что на месте взрыва найдены человеческие останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет. Пока, по данным CNN, следствие избегает термина "терроризм", "у них нет представления о мотиве" преступника.Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&amp;T. Сообщается, что до сих пор в районе полностью не восстановлена сотовая и наземная связь этого оператора.По предварительным данным, три человека пострадали, их жизни вне опасности. Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.Как сообщали источники телеканала CBS, фургон той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу, имелся у 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинна Уорнера.
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фбр, нэшвилл, сша, в мире

CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством

01:30 27.12.2020 (обновлено: 07:32 27.12.2020)
 
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в расследовании.
Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что на месте взрыва найдены человеческие останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет. Пока, по данным CNN, следствие избегает термина "терроризм", "у них нет представления о мотиве" преступника.
Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&T. Сообщается, что до сих пор в районе полностью не восстановлена сотовая и наземная связь этого оператора.
По предварительным данным, три человека пострадали, их жизни вне опасности.
Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.
Как сообщали источники телеканала CBS, фургон той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу, имелся у 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинна Уорнера.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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