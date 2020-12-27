https://ria.ru/20201227/neshvill-1591085647.html
CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:30
2020-12-27T01:30
2020-12-27T07:32
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в расследовании.Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что на месте взрыва найдены человеческие останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет. Пока, по данным CNN, следствие избегает термина "терроризм", "у них нет представления о мотиве" преступника.Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&T. Сообщается, что до сих пор в районе полностью не восстановлена сотовая и наземная связь этого оператора.По предварительным данным, три человека пострадали, их жизни вне опасности. Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.Как сообщали источники телеканала CBS, фургон той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу, имелся у 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинна Уорнера.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фбр, нэшвилл, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости.
Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле
был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN
со ссылкой на источники в расследовании.
Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что на месте взрыва найдены человеческие останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет. Пока, по данным CNN, следствие избегает термина "терроризм", "у них нет представления о мотиве" преступника.
Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&T. Сообщается, что до сих пор в районе полностью не восстановлена сотовая и наземная связь этого оператора.
По предварительным данным, три человека пострадали, их жизни вне опасности.
Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР
.
Как сообщали источники телеканала CBS
, фургон той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу, имелся у 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинна Уорнера.