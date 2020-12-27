https://ria.ru/20201227/neshvill-1591085647.html

CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством

CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством

Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T01:30

2020-12-27T01:30

2020-12-27T07:32

фбр

нэшвилл

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590982451_0:459:2825:2048_1920x0_80_0_0_f632b4f5247cc1ae58ac13c1993cb2c3.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Следователи полагают, что взрыв фургона в американском Нэшвилле был связан с самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в расследовании.Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что на месте взрыва найдены человеческие останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет. Пока, по данным CNN, следствие избегает термина "терроризм", "у них нет представления о мотиве" преступника.Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&T. Сообщается, что до сих пор в районе полностью не восстановлена сотовая и наземная связь этого оператора.По предварительным данным, три человека пострадали, их жизни вне опасности. Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.Как сообщали источники телеканала CBS, фургон той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу, имелся у 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинна Уорнера.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/tennessi-1591073958.html

нэшвилл

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нэшвилл, сша, в мире