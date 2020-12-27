https://ria.ru/20201227/myvmeste-1591132483.html

Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом

Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом

Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей из разных российских регионов с наступающим Новым годом. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:55

2020-12-27T16:55

2020-12-27T18:53

новый год—2021

снегурочка

дед мороз

великий устюг

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей из разных российских регионов с наступающим Новым годом.Так, в Красноярском крае Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям медиков, работающих с больными COVID-19. В Калмыкии волонтеры организовали фотосессию для детей из многодетных семей.#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.В рамках акции был начат проект, в рамках которого любой желающий может поздравить детей с Новым годом в образе Деда Мороза или Снегурочки. Для этого надо зарегистрироваться на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.По итогам акции будет выбран лучший волонтер, который вместе со своей семьей получит шанс отправиться в Великий Устюг и встретиться с настоящим Дедом Морозом.

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей по всей России с наступающим Новым годом. 2020-12-27T16:55 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снегурочка, дед мороз, великий устюг, общество