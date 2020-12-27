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Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом
Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом
Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей из разных российских регионов с наступающим Новым годом. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:55
2020-12-27T18:53
новый год—2021
снегурочка
дед мороз
великий устюг
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей из разных российских регионов с наступающим Новым годом.Так, в Красноярском крае Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям медиков, работающих с больными COVID-19. В Калмыкии волонтеры организовали фотосессию для детей из многодетных семей.#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.В рамках акции был начат проект, в рамках которого любой желающий может поздравить детей с Новым годом в образе Деда Мороза или Снегурочки. Для этого надо зарегистрироваться на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.По итогам акции будет выбран лучший волонтер, который вместе со своей семьей получит шанс отправиться в Великий Устюг и встретиться с настоящим Дедом Морозом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом
Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей по всей России с наступающим Новым годом.
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снегурочка, дед мороз, великий устюг, общество

Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей с наступающим Новым годом

16:55 27.12.2020 (обновлено: 18:53 27.12.2020)
 
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Волонтеры акции "Мы вместе" поздравили детей из разных российских регионов с наступающим Новым годом.
Так, в Красноярском крае Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям медиков, работающих с больными COVID-19. В Калмыкии волонтеры организовали фотосессию для детей из многодетных семей.
#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.
В рамках акции был начат проект, в рамках которого любой желающий может поздравить детей с Новым годом в образе Деда Мороза или Снегурочки. Для этого надо зарегистрироваться на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.
По итогам акции будет выбран лучший волонтер, который вместе со своей семьей получит шанс отправиться в Великий Устюг и встретиться с настоящим Дедом Морозом.
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