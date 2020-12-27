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В Москве выявили 6620 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 6620 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6620, Санкт-Петербурге — 3761, Подмосковье — 1609, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:03
2020-12-27T11:03
2020-12-27T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6620, Санкт-Петербурге — 3761, Подмосковье — 1609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6620, 2. Санкт-Петербург - 3761, 3. Московская область - 1609", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания - в Еврейской автономной области - 16, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург