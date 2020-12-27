https://ria.ru/20201227/moskva-1591103934.html

В Москве выявили 6620 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 6620 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6620, Санкт-Петербурге — 3761, Подмосковье — 1609, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:03

2020-12-27T11:03

2020-12-27T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6620, Санкт-Петербурге — 3761, Подмосковье — 1609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6620, 2. Санкт-Петербург - 3761, 3. Московская область - 1609", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания - в Еврейской автономной области - 16, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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