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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201227/mirotvortsy-1591135812.html
Российские миротворцы сопроводили азербайджанские колонны в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили азербайджанские колонны в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО РФ, опубликованного на РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T17:55
2020-12-27T17:55
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО РФ, опубликованного на сайте ведомства."Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Российские миротворцы сопроводили азербайджанские колонны в Карабахе

17:55 27.12.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО РФ, опубликованного на сайте ведомства.
"Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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