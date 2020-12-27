https://ria.ru/20201227/mirotvortsy-1591135812.html

Российские миротворцы сопроводили азербайджанские колонны в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили азербайджанские колонны в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО РФ, опубликованного на РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T17:55

2020-12-27T17:55

2020-12-27T17:55

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584858054_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e050f56184e3bcbf987ac2622368be91.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО РФ, опубликованного на сайте ведомства."Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201227/karabakh-1591121515.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, в мире