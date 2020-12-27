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Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
Замглавы российского Минобороны Александр Фомин ответил на призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T20:02
2020-12-27T23:54
россия
минобороны германии
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
александр фомин
сша
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Замглавы российского Минобороны Александр Фомин ответил на призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы".Крамп-Карренбауэр выступила с таким заявлением в бундестаге в ноябре. По ее словам, "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем". Президент России Владимир Путин назвал ее слова "избитым штампом" и призвал "ничего не раздувать из этого".По его словам, рост военной активности США и других членов Североатлантического альянса вблизи российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, как правило, игнорируются."В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", — указал Фомин.Замглавы Минобороны напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировали более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.Фомин подчеркнул, что эти и другие эпизоды имели открытый провокационный характер."Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", — пояснил он.Как добавил Фомин, российская сторона всегда исходила из того, что "самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров"."Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заключил он.В декабре на итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что военная активность блока НАТО не прекращается, а система контроля над вооружениями деградирует. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в 2020 году интенсивность разведки США вблизи российских границ возросла на 15%: НАТО регулярно проводит тренировки у западных, восточных и южных рубежей страны. Он подчеркнул, что в августе — сентябре в таких маневрах приняли участие 55 боевых самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики, а также 12 кораблей — носителей высокоточного оружия. Как заявил Шойгу, НАТО воспринимает Россию как свою главную угрозу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/otnosheniya-1588271428.html
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россия, минобороны германии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, александр фомин, сша

Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

20:02 27.12.2020 (обновлено: 23:54 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Замглавы российского Минобороны Александр Фомин ответил на призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы".
Крамп-Карренбауэр выступила с таким заявлением в бундестаге в ноябре. По ее словам, "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем". Президент России Владимир Путин назвал ее слова "избитым штампом" и призвал "ничего не раздувать из этого".

"Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны", — сказал Фомин "Российской газете".

По его словам, рост военной активности США и других членов Североатлантического альянса вблизи российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, как правило, игнорируются.
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"В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", — указал Фомин.
Замглавы Минобороны напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировали более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.
Фомин подчеркнул, что эти и другие эпизоды имели открытый провокационный характер.
"Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", — пояснил он.
Как добавил Фомин, российская сторона всегда исходила из того, что "самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров".
"Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заключил он.
В декабре на итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что военная активность блока НАТО не прекращается, а система контроля над вооружениями деградирует. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в 2020 году интенсивность разведки США вблизи российских границ возросла на 15%: НАТО регулярно проводит тренировки у западных, восточных и южных рубежей страны. Он подчеркнул, что в августе — сентябре в таких маневрах приняли участие 55 боевых самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики, а также 12 кораблей — носителей высокоточного оружия. Как заявил Шойгу, НАТО воспринимает Россию как свою главную угрозу.
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РоссияМинобороны ГерманииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОАлександр ФоминСША
 
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