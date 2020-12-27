https://ria.ru/20201227/minoborony-1591145221.html

Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

Замглавы российского Минобороны Александр Фомин ответил на призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T20:02

2020-12-27T20:02

2020-12-27T23:54

россия

минобороны германии

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

александр фомин

сша

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Замглавы российского Минобороны Александр Фомин ответил на призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении с Москвой "с позиции силы".Крамп-Карренбауэр выступила с таким заявлением в бундестаге в ноябре. По ее словам, "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем". Президент России Владимир Путин назвал ее слова "избитым штампом" и призвал "ничего не раздувать из этого".По его словам, рост военной активности США и других членов Североатлантического альянса вблизи российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, как правило, игнорируются."В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", — указал Фомин.Замглавы Минобороны напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировали более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.Фомин подчеркнул, что эти и другие эпизоды имели открытый провокационный характер."Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", — пояснил он.Как добавил Фомин, российская сторона всегда исходила из того, что "самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров"."Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заключил он.В декабре на итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что военная активность блока НАТО не прекращается, а система контроля над вооружениями деградирует. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в 2020 году интенсивность разведки США вблизи российских границ возросла на 15%: НАТО регулярно проводит тренировки у западных, восточных и южных рубежей страны. Он подчеркнул, что в августе — сентябре в таких маневрах приняли участие 55 боевых самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики, а также 12 кораблей — носителей высокоточного оружия. Как заявил Шойгу, НАТО воспринимает Россию как свою главную угрозу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/otnosheniya-1588271428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/germaniya-1588495737.html

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россия, минобороны германии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, александр фомин, сша