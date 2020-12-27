https://ria.ru/20201227/mchs-1591082825.html

Путин поздравил МЧС с профессиональным праздником

Путин поздравил МЧС с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС России в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил сотрудников ведомства за... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T00:09

2020-12-27T00:09

2020-12-27T00:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС России в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.Он упомянул, что в этом году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул президент, - надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз."Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество", - добавил Путин.

https://ria.ru/20200626/1573507253.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество