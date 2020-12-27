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Путин поздравил МЧС с профессиональным праздником
Путин поздравил МЧС с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС России в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил сотрудников ведомства за... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:09
2020-12-27T00:09
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС России в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.Он упомянул, что в этом году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул президент, - надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз."Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество", - добавил Путин.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество

Путин поздравил МЧС с профессиональным праздником

00:09 27.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС России в борьбе с эпидемией коронавируса, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.
"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году – за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. А также особо отмечу ваше участие в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня спасателя.
Он упомянул, что в этом году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул президент, - надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз.
"Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество", - добавил Путин.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 12:15
В МЧС рассказали об обработке загрязненного грунта после ЧП в Норильске
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
 
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