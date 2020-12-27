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Пара из США спустя семь лет нашла своего потерянного кота
Пара из США спустя семь лет нашла своего потерянного кота
Нэнси и Дэйв Брайанты из Рочестера (Нью-Гэмпшир, США) нашли своего потерянного кота, спустя семь лет после пропажи, сообщает UPI. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:30
2020-12-27T01:30
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нэнси и Дэйв Брайанты из Рочестера (Нью-Гэмпшир, США) нашли своего потерянного кота, спустя семь лет после пропажи, сообщает UPI. Они рассказали, что кота Бенни им отдала в 2011 году дочь их друзей, которая уходила в армию. Новый питомец был очень ласковым. Но спустя два года он вышел на улицу и больше не вернулся. Брайанты обыскали окрестности и близлежащие леса, развесили объявления, но кота не нашли. "Мы просто потеряли надежду", — сказала Нэнси.В начале декабря, спустя семь лет, скитальца подобрали и доставили к ветеринару в Портсмут. Врач определил, что животное здорово, и отправил его в Нью-Гэмпширский приют SPCA.Там обнаружили микрочип, но по нему кот принадлежал первой владелице, которая все еще служила в армии. Сотрудники приюта сделали несколько телефонных звонков и в конце концов связались с Брайантами."Это было потрясающе! Они вышли вместе с ним, он сидел в маленькой коляске. Я сразу же вытащила кота и завернула в одеяло", — рассказала Нэнси.Супруги не знают, был ли Бенни на улице в течение всех семи лет или он жил в другом доме. Они добавили, что теперь он с ними и получил новое имя."Он больше не Бенни. Мы просто посмотрели на него и сказали, что он святой Ник, наше маленькое рождественское чудо, особенно после 2020 года", — сказал Дэйв.
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кошки, домашние животные, новости - туризм, портсмут , нью-гэмпшир, сша

Пара из США спустя семь лет нашла своего потерянного кота

01:30 27.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы сибирская окраса колор-пойнт
Кошка породы сибирская окраса колор-пойнт - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нэнси и Дэйв Брайанты из Рочестера (Нью-Гэмпшир, США) нашли своего потерянного кота, спустя семь лет после пропажи, сообщает UPI.
Они рассказали, что кота Бенни им отдала в 2011 году дочь их друзей, которая уходила в армию. Новый питомец был очень ласковым. Но спустя два года он вышел на улицу и больше не вернулся. Брайанты обыскали окрестности и близлежащие леса, развесили объявления, но кота не нашли. "Мы просто потеряли надежду", — сказала Нэнси.
В начале декабря, спустя семь лет, скитальца подобрали и доставили к ветеринару в Портсмут. Врач определил, что животное здорово, и отправил его в Нью-Гэмпширский приют SPCA.
Там обнаружили микрочип, но по нему кот принадлежал первой владелице, которая все еще служила в армии. Сотрудники приюта сделали несколько телефонных звонков и в конце концов связались с Брайантами.
"Это было потрясающе! Они вышли вместе с ним, он сидел в маленькой коляске. Я сразу же вытащила кота и завернула в одеяло", — рассказала Нэнси.
Супруги не знают, был ли Бенни на улице в течение всех семи лет или он жил в другом доме. Они добавили, что теперь он с ними и получил новое имя.
"Он больше не Бенни. Мы просто посмотрели на него и сказали, что он святой Ник, наше маленькое рождественское чудо, особенно после 2020 года", — сказал Дэйв.
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