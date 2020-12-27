https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591131714.html

В континентальном Китае выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

В континентальном Китае выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 12 локальных и 10 завезенных из-за рубежа, заявили РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:39

2020-12-27T16:39

2020-12-27T16:39

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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 12 локальных и 10 завезенных из-за рубежа, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.В провинции Ляонин на северо-востоке Китая было выявлено 7 случаев локального заражения, 5 - в Пекине, говорится в ежедневном отчете ведомства.Новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и летальных случаев от этого заболевания в тот день зарегистрировано не было.По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 86 955 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 334 пациента все еще находились на лечении в медучреждениях страны.В общей сложности 81 987 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 634 человека скончались от этой болезни.По данным комитета, на конец субботы в континентальной части Китая отсутствовали пациенты с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 11 954 человека, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире