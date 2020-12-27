Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591131714.html
В континентальном Китае выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
В континентальном Китае выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 12 локальных и 10 завезенных из-за рубежа, заявили РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:39
2020-12-27T16:39
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:48:3386:1953_1920x0_80_0_0_bb2085628ff0cc7ee359574b8eb4ac28.jpg
МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 12 локальных и 10 завезенных из-за рубежа, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.В провинции Ляонин на северо-востоке Китая было выявлено 7 случаев локального заражения, 5 - в Пекине, говорится в ежедневном отчете ведомства.Новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и летальных случаев от этого заболевания в тот день зарегистрировано не было.По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 86 955 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 334 пациента все еще находились на лечении в медучреждениях страны.В общей сложности 81 987 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 634 человека скончались от этой болезни.По данным комитета, на конец субботы в континентальной части Китая отсутствовали пациенты с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 11 954 человека, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_360:0:3027:2000_1920x0_80_0_0_dca66f6a9bcce90de6f37278d51fb491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, в мире

В континентальном Китае выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

16:39 27.12.2020
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 12 локальных и 10 завезенных из-за рубежа, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
В провинции Ляонин на северо-востоке Китая было выявлено 7 случаев локального заражения, 5 - в Пекине, говорится в ежедневном отчете ведомства.
Новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и летальных случаев от этого заболевания в тот день зарегистрировано не было.
По состоянию на конец субботы, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 86 955 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 334 пациента все еще находились на лечении в медучреждениях страны.
В общей сложности 81 987 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 634 человека скончались от этой болезни.
По данным комитета, на конец субботы в континентальной части Китая отсутствовали пациенты с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 11 954 человека, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19КитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния