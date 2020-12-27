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В США еще 226 тысяч человек заболели COVID-19
В США еще 226 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека, сообщает университет... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:39
2020-12-27T16:39
2020-12-27T16:39
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 226 274 новых случаев заражения COVID-19.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 331 тысячи заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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