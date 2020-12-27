Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591131308.html
В США еще 226 тысяч человек заболели COVID-19
В США еще 226 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека, сообщает университет... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:39
2020-12-27T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_0:55:3121:1811_1920x0_80_0_0_c4419d667b327115075697d4cbb1bf9e.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 226 274 новых случаев заражения COVID-19.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 331 тысячи заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/pandemiya-1591096571.html
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_3b5de5d021a00467050d3e735a210c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире

В США еще 226 тысяч человек заболели COVID-19

16:39 27.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1663 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 226 274 новых случаев заражения COVID-19.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 09:35
Не последняя. Глава ВОЗ предупредил о возможности новых пандемий в мире
На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 331 тысячи заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАТехасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Лента новостейМолния