https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html

Названо неожиданное последствие коронавируса

Названо неожиданное последствие коронавируса

Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:17

2020-12-27T16:17

2020-12-27T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщает Sky News.Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией и паросмией, чтобы помочь в разработке методов лечения.Специалисты организации советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти "тренировку обоняния", которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить обоняние."Длительный COVID" — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/posledstviya-1590392261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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