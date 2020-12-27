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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html
Названо неожиданное последствие коронавируса
Названо неожиданное последствие коронавируса
Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:17
2020-12-27T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщает Sky News.Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией и паросмией, чтобы помочь в разработке методов лечения.Специалисты организации советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти "тренировку обоняния", которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить обоняние."Длительный COVID" — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19

Названо неожиданное последствие коронавируса

16:17 27.12.2020 (обновлено: 17:43 27.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщает Sky News.
Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".
Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.

"Он поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы", —
рассказал профессор Нирмал Кумар.

Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией и паросмией, чтобы помочь в разработке методов лечения.
Специалисты организации советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти "тренировку обоняния", которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить обоняние.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 14:16Распространение нового коронавируса
Врач рассказал об "ужасном для всех" последствии мутации коронавируса
"Длительный COVID" — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
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