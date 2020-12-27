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В России за сутки выписали 24 390 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 24 390 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 24 390 человек после COVID-19, за все время — 2 450 829, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:06
2020-12-27T11:06
2020-12-27T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 390 человек после COVID-19, за все время — 2 450 829, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 390 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 450 829", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 5063, в Санкт-Петербурге — 3128, в Подмосковье — 1349.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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