https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591087893.html

На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

Рекордные с начала пандемии 190 заболевших выявлено в Краснодарском крае за сутки, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T03:44

2020-12-27T03:44

2020-12-27T03:56

коронавирус в россии

краснодарский край

происшествия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 27 дек - РИА Новости. Рекордные с начала пандемии 190 заболевших выявлено в Краснодарском крае за сутки, сообщает оперативный штаб региона.С наступлением зимы на Кубани растет число выявленных заболевших. Ежедневно регистрировалось более 180 заражённых. За пять дней до Нового года выявлено рекордное с начала пандемии количество случаев заражения COVID-19."В Краснодарском крае зарегистрировано 190 заболевших коронавирусом. За последние сутки новые случаи инфекции выявили в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего положительных результатов на коронавирус получено в Краснодаре – 56. В Сочи 16 инфицированных, в Тимашевском районе – 15, в Новороссийске – 12. Всего COVID-19 обнаружили у 104 женщин и 86 мужчин в возрасте до 90 лет. Несовершеннолетних пациентов 15, младшему из которых восемь месяцев."С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому – 6190", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, краснодарский край, происшествия, коронавирус covid-19