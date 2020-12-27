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На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
Рекордные с начала пандемии 190 заболевших выявлено в Краснодарском крае за сутки, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T03:44
2020-12-27T03:56
коронавирус в россии
краснодарский край
происшествия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 27 дек - РИА Новости. Рекордные с начала пандемии 190 заболевших выявлено в Краснодарском крае за сутки, сообщает оперативный штаб региона.С наступлением зимы на Кубани растет число выявленных заболевших. Ежедневно регистрировалось более 180 заражённых. За пять дней до Нового года выявлено рекордное с начала пандемии количество случаев заражения COVID-19."В Краснодарском крае зарегистрировано 190 заболевших коронавирусом. За последние сутки новые случаи инфекции выявили в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего положительных результатов на коронавирус получено в Краснодаре – 56. В Сочи 16 инфицированных, в Тимашевском районе – 15, в Новороссийске – 12. Всего COVID-19 обнаружили у 104 женщин и 86 мужчин в возрасте до 90 лет. Несовершеннолетних пациентов 15, младшему из которых восемь месяцев."С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому – 6190", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, краснодарский край, происшествия, коронавирус covid-19

На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

03:44 27.12.2020 (обновлено: 03:56 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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СОЧИ, 27 дек - РИА Новости. Рекордные с начала пандемии 190 заболевших выявлено в Краснодарском крае за сутки, сообщает оперативный штаб региона.
С наступлением зимы на Кубани растет число выявленных заболевших. Ежедневно регистрировалось более 180 заражённых. За пять дней до Нового года выявлено рекордное с начала пандемии количество случаев заражения COVID-19.
"В Краснодарском крае зарегистрировано 190 заболевших коронавирусом. За последние сутки новые случаи инфекции выявили в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего положительных результатов на коронавирус получено в Краснодаре – 56. В Сочи 16 инфицированных, в Тимашевском районе – 15, в Новороссийске – 12. Всего COVID-19 обнаружили у 104 женщин и 86 мужчин в возрасте до 90 лет. Несовершеннолетних пациентов 15, младшему из которых восемь месяцев.
"С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому – 6190", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКраснодарский крайПроисшествияКоронавирус COVID-19
 
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