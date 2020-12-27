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Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:59
2020-12-27T01:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны."Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна – ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", - приводятся в заявлении слова президента.В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, аргентина, в мире

Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря

01:59 27.12.2020
 
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны.
"Президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины "Спутник V" прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране", - говорится в сообщении.
"Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна – ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", - приводятся в заявлении слова президента.
В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияАргентинаВ мире
 
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