https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591086371.html

Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря

Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T01:59

2020-12-27T01:59

2020-12-27T01:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590365765_0:115:2335:1428_1920x0_80_0_0_105ee7ba0ab6559b1489fe8f4c6b970b.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны."Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна – ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", - приводятся в заявлении слова президента.В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, аргентина, в мире