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Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:59
2020-12-27T01:59
2020-12-27T01:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек – РИА Новости. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны."Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна – ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", - приводятся в заявлении слова президента.В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, аргентина, в мире