https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591084118.html

В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса

В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса

Первые два случая заражения новым, "британским", штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T00:53

2020-12-27T00:53

2020-12-27T00:53

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

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канада

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения новым, "британским", штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио.Сообщается, что заразившиеся - пара из Дарема, которая, насколько известно, не совершала путешествий и не была подвержена особому риску инфицирования."Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции", - говорится в заявлении.Как отмечается в пресс-релизе, с полуночи 26 декабря на территории провинции Онтарио, которая по числу заражений уступает лишь провинции Квебек, действуют жесткие ограничительные меры.Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире