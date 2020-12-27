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В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса
В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса
Первые два случая заражения новым, "британским", штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:53
2020-12-27T00:53
2020-12-27T00:53
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения новым, "британским", штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио.Сообщается, что заразившиеся - пара из Дарема, которая, насколько известно, не совершала путешествий и не была подвержена особому риску инфицирования."Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции", - говорится в заявлении.Как отмечается в пресс-релизе, с полуночи 26 декабря на территории провинции Онтарио, которая по числу заражений уступает лишь провинции Квебек, действуют жесткие ограничительные меры.Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире