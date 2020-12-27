https://ria.ru/20201227/kontrakty-1591153582.html

В Минске ожидают подписания нефтяных контрактов с Россией до конца года

В Минске ожидают подписания нефтяных контрактов с Россией до конца года

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что до конца текущего года все контракты на будущий год о поставках нефти из РФ в республику будут подписаны, с... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T22:30

2020-12-27T22:30

2020-12-27T22:35

роман головченко

цены на нефть

белоруссия

экономика

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МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что до конца текущего года все контракты на будущий год о поставках нефти из РФ в республику будут подписаны, с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены."В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год – ред.) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все "складывать под елочку". По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году", - сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Он добавил, что с частью поставщиков еще идут согласования отдельных условий. "Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны", - подчеркнул Головченко.Касаясь ожидаемых объемов поставки нефти из России в 2021 году, глава белорусского правительства сказал, что он будет определяться целесообразностью.

https://ria.ru/20201224/gaz-1590821407.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/neft-1590636952.html

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роман головченко, цены на нефть, белоруссия, экономика