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Полиция обследовала работавший после 23.00 клуб в Москве
Полиция обследовала работавший после 23.00 клуб в Москве
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции обследовали ночной клуб Mason St.One с применением спецсредств, заведению... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:32
2020-12-27T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции обследовали ночной клуб Mason St.One с применением спецсредств, заведению грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение мер профилактики COVID-19 и работу после 23.00, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов."В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено закрытое мероприятие в заведении Mason St.One по адресу улица Большие Каменщики, дом 1. Администрация данного заведения препятствовала входу сотрудников полиции и ОАТИ, после чего были применены специальные средства для попадания внутрь. В данном заведении была выявлена работа после 23.00 и даже после полуночи, нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Также в этом заведении курили кальяны в ночное время. К организации будут применены административные санкции", - сказал он.Михайлов отметил, за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 миллиона рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

Полиция обследовала работавший после 23.00 клуб в Москве

16:32 27.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции обследовали ночной клуб Mason St.One с применением спецсредств, заведению грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение мер профилактики COVID-19 и работу после 23.00, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.
"В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено закрытое мероприятие в заведении Mason St.One по адресу улица Большие Каменщики, дом 1. Администрация данного заведения препятствовала входу сотрудников полиции и ОАТИ, после чего были применены специальные средства для попадания внутрь. В данном заведении была выявлена работа после 23.00 и даже после полуночи, нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Также в этом заведении курили кальяны в ночное время. К организации будут применены административные санкции", - сказал он.
Михайлов отметил, за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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