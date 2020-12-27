https://ria.ru/20201227/kanikuly-1591129417.html

Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в новогодние каникулы

Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в новогодние каникулы

Первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода - до минус 6 днём, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:12

2020-12-27T16:12

2020-12-27T16:13

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода - до минус 6 днём, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В новогодние каникулы первые 2-3 дня - по-прежнему околонулевая температура с осадками в разной фазе. А с 4 января и далее пойдет постепенное укрепление минуса до устойчивых показателей, ночью минус 5-10, а днем минус 1-6", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва