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Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в новогодние каникулы
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в новогодние каникулы
Первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода - до минус 6 днём, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:12
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погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода - до минус 6 днём, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В новогодние каникулы первые 2-3 дня - по-прежнему околонулевая температура с осадками в разной фазе. А с 4 января и далее пойдет постепенное укрепление минуса до устойчивых показателей, ночью минус 5-10, а днем минус 1-6", - рассказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва

Синоптики спрогнозировали погоду в Москве в новогодние каникулы

16:12 27.12.2020 (обновлено: 16:13 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КолягаПраздничная иллюминация накануне Нового года в центре столицы
Праздничная иллюминация накануне Нового года в центре столицы - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Андрей Коляга
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода - до минус 6 днём, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В новогодние каникулы первые 2-3 дня - по-прежнему околонулевая температура с осадками в разной фазе. А с 4 января и далее пойдет постепенное укрепление минуса до устойчивых показателей, ночью минус 5-10, а днем минус 1-6", - рассказал Тишковец.
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ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
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