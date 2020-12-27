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СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники
СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает кувейтская газета... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:25
2020-12-27T12:25
мид ирана
ирак
иран
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники.Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.По данным издания, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.Кроме того, источники также отмечают, что в ходе недавнего визита в Ирак командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Эсмаила Каани обсуждалась возможность ответа на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором власти Ирана обвиняют Израиль.Ранее Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в будущем. К сообщению с обвинениями в Twitter Трамп приложил фотографию, на которой изображены три ракеты. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран отвергает обвинения со стороны Трампа и считает их безосновательными.В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
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мид ирана, ирак, иран, в мире

СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники

12:25 27.12.2020
 
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники.
Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.
По данным издания, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.
Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.
Кроме того, источники также отмечают, что в ходе недавнего визита в Ирак командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Эсмаила Каани обсуждалась возможность ответа на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором власти Ирана обвиняют Израиль.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 10:15
МИД Ирана назвал информацию о гибели командира КСИР в Ираке вбросом
Ранее Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в будущем. К сообщению с обвинениями в Twitter Трамп приложил фотографию, на которой изображены три ракеты. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран отвергает обвинения со стороны Трампа и считает их безосновательными.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
 
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