https://ria.ru/20201227/hobbit-1591076688.html

Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии

Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии

Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T00:28

2020-12-27T00:28

2020-12-27T04:43

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новости культуры

новая зеландия

джон толкин

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса. В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца. Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом: "Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года <...> Мне уже не терпится вернуться"."Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.

https://ria.ru/20201204/tolkien-1587562721.html

новая зеландия

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кино и сериалы, новости культуры, новая зеландия, джон толкин