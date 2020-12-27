Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201227/hobbit-1591076688.html
Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии
Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии
Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:28
2020-12-27T04:43
культура
кино и сериалы
новости культуры
новая зеландия
джон толкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/136148/03/1361480346_6:0:1128:631_1920x0_80_0_0_649607d9ba4ddb04f9118b6b2ca93b06.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса. В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца. Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом: "Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года &lt;...&gt; Мне уже не терпится вернуться"."Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.
https://ria.ru/20201204/tolkien-1587562721.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/136148/03/1361480346_146:0:987:631_1920x0_80_0_0_63b58f7b477f6f5c0f5fd6787005ab1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, новая зеландия, джон толкин

Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии

00:28 27.12.2020 (обновлено: 04:43 27.12.2020)
 
© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© New Line Cinema (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent.
Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса.
В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца.
Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом: "Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года <...> Мне уже не терпится вернуться".
"Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.
Дом Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 07:02Культура
Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина
 
КультураКино и сериалыНовости культурыНовая ЗеландияДжон Толкин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В США расследуют махинацию с поставками вакцины от COVID-19
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния