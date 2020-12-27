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Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии
Съемки сериала "Властелин колец" завершились в Новой Зеландии
Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T00:28
2020-12-27T00:28
2020-12-27T04:43
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает The Independent. Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса. В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца. Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом: "Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года <...> Мне уже не терпится вернуться"."Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, новая зеландия, джон толкин
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости
. Съемки телесериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина завершились в Новой Зеландии, сообщает
The Independent.
Они стартовали в начале года, но через месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса.
В сентябре производство шоу было возобновлено, а в конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона выложил в своем инстаграме снимок, судя по которому съемки закончились в начале месяца.
Изображение своих голых ног он прокомментировал следующим образом: "Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года <...> Мне уже не терпится вернуться".
"Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал работу над сериалом один из актеров проекта Джед Брофи.