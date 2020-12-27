https://ria.ru/20201227/ekonomika-1590874226.html

Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития

Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития

27 декабря 1945 года официально начали свою работу Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – межправительственные РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T03:36

2020-12-27T03:36

2020-12-27T03:36

в мире

международный банк реконструкции и развития

мвф

справки

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27 декабря 1945 года официально начали свою работу Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – межправительственные специализированные учреждения ООН. Международный валютный фонд (МВФ) – межправительственная валютно‑кредитная организация. Решение о создании МВФ было принято 44 государствами на конференции по валютно-финансовым вопросам, прошедшей в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 года. Вступило в силу 27 декабря 1945 года. Первые финансовые операции МВФ начал 1 марта 1947 года. В настоящее время членами МВФ являются 190 государств.Основная задача МВФ заключается в обеспечении стабильности международной валютно-финансовой системы, системы обменных курсов и международных расчетов, которая позволяет странам (и их гражданам) вести операции друг с другом. Деятельность МВФ сосредоточена на трех основных функциях:– предоставление государствам-членам рекомендаций относительно принятия мер политики для достижения макроэкономической стабильности, ускорения экономического роста и уменьшения бедности;– предоставление финансирования государствам-членам, чтобы помочь им в решении проблем платежного баланса, включая ситуации нехватки иностранной валюты, возникающие, когда их внешние платежи превышают их поступления в иностранной валюте;– предложение технической помощи и подготовки кадров по просьбе государств-членов, чтобы помочь им в накоплении опыта и знаний и развитии институтов, необходимых для проведения обоснованной экономической политики. Финансовые ресурсы МВФ формируются главным образом за счет взносов квот стран-членов в капитал фонда. Квоты рассчитываются по формуле, исходя, в числе прочего, из относительных размеров экономики стран-членов. Размер квоты определяет объем средств, который страны-члены обязуются предоставить МВФ, а также ограничивает объем финансовых ресурсов, который может быть предоставлен данной стране в качестве кредита. https://cbr.ru/today/ms/smo/mwf_n/Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР), расчетной единице МВФ. В настоящее время корзина СДР состоит из евро, японской иены, фунта стерлингов, доллара США и китайского юаня. Стоимость СДР в долларах США определяется ежедневно и публикуется на веб-сайте МВФ. Она рассчитывается как совокупная стоимость определенных сумм каждой из валют корзины в долларах США, устанавливаемая на основе обменных курсов, которые ежедневно котируются в полдень на Лондонской бирже. Структура корзины пересматривается каждые пять лет или ранее, если МВФ приходит к выводу о том, что изменившиеся условия требуют более раннего пересмотра, с тем чтобы обеспечить отражение ею относительного значения валют в мировой торговой и финансовой системе. Каждое государство-член МВФ вносит до одной четверти своей квоты в форме повсеместно принимаемых иностранных валют (таких как доллар США, евро, иена или фунт стерлингов) или специальных прав заимствования (СДР). Остальные три четверти вносятся в национальной валюте страны. Квоты определяют не только платежи государства по взносам, но и его количество голосов, сумму финансирования, которую оно может получить от МВФ, а также его долю при распределении СДР. Квоты призваны отражать относительную долю государства-члена в мировой экономике и пересматриваются раз в пять лет. Текущие общие ресурсы МВФ составляют около 978 миллиардов СДР, доступны для кредитования – около 715 миллиардов СДР (примерно 1 триллион долларов). Крупнейшим членом МВФ являются США с текущей квотой 82,9 миллиарда СДР (около 120 миллиардов долларов по курсу 0,69 СДР за один доллар). Россия является членом МВФ с 1992 года. Квота России составляет 12,9 миллиарда СДР (около 18,6 миллиардов долларов).Высшим руководящим органом МВФ является совет управляющих, в который входит по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена, назначаемые на пять лет.Совет управляющих консультируют два комитета: Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) и Комитет развития. МВФК является совещательным органом совета управляющих, состоит из 24 управляющих МВФ, собирается два раза в год.Комитет по развитию – объединенный комитет Советов управляющих Всемирного банка и МВФ.В комитет входят 25 полноправных членов МВФ и Всемирного банка (обычно министры финансов или развития). Он служит форумом для достижения межправительственного консенсуса по важнейшим вопросам развития.Повседневной работой руководит исполнительный совет в составе 24 членов. Директор-распорядитель МВФ одновременно является председателем исполнительного совета МВФ и руководителем персонала МВФ. Директор МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок, ему помогают четыре заместителя. С 1 октября 2019 года должность директора-распорядителя МВФ занимает Кристалина Георгиева. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне (округ Колумбия, США).Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – межгосударственная валютно-финансовая организация, созданная с целью стимулирования экономического развития стран, пострадавших во время Второй мировой войны.МБРР был учрежден одновременно с МВФ в соответствии с решениями Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Соглашение о МБРР официально вступило в силу 27 декабря 1945 года, но банк начал функционировать с 1946 года.Формально МБРР является специализированным учреждением ООН в составе Всемирного банка, однако в соответствии с Уставом банка и соглашением, подписанным между ООН и МБРР, Банк фактически независим в своих решениях.Акционерами МБРР являются правительства 189 государств-членов. Страны, подающие заявку на вступление в МБРР, должны сначала быть приняты в МВФ. МБРР предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода, а также наиболее кредитоспособным странам с низким уровнем дохода. Помимо этого, МБРР осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы.МБРР финансирует проекты во всех секторах и предоставляет техническую помощь и экспертную поддержку на различных стадиях проектов.В отличие от коммерческого кредитования, финансирование МБРР удовлетворяет потребности стран-заемщиц не только в необходимых им средствах, но и служит каналом передачи накопленного международного опыта и знаний, а также технической помощи.Консультационные услуги в области государственного долга и управления активами помогают правительствам, государственным учреждениям и организациям, занимающимся вопросами развития, укреплять институциональный потенциал, необходимый для сохранения и наращивания финансовых ресурсов.МБРР привлекает основную часть своих финансовых ресурсов на мировых рынках капитала. Высокий кредитный рейтинг (по версии Moody’s – Aaa; по версии Standard & Poor’s – AAA) позволяет организации привлекать средства по низкой стоимости и предлагать их развивающимся странам со средним уровнем дохода на более выгодных условиях. За более 70-летнюю историю МБРР привлек почти один триллион долларов. МБРР получает ежегодный доход за счет прибыли на собственный капитал и небольшой маржи по предоставленным займам, что позволяет организации покрывать свои операционные расходы, пополнять резервы с целью укрепления финансового потенциала, а также обеспечивать ежегодные отчисления средств в бюджет Международной ассоциации развития – фонда помощи беднейшим странам.Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития образуют Всемирный банк. Вместе с Международной финансовой корпорацией, Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций и Международным центром по урегулированию инвестиционных споров они составляют Группу Всемирного банка.Совет управляющих – высший орган МБРР, в котором каждая страна представлена национальным управляющим.Совет директоров – исполнительный орган, принимает решения о политике Банка, утверждает предоставление займов. Состоит из 25 членов. Шесть исполнительных директоров представляют шесть государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций, а другие страны-члены представлены выборными исполнительными директорами. Исполнительные директора осуществляют руководство общей операционной деятельностью и определяют стратегические направления работы Банка, а также представляют позиции государств-членов относительно роли Банка. Исполнительные директора выбирают президента на пятилетний срок. С апреля 2019 года эту должность занимает Дэвид Малпасс. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, международный банк реконструкции и развития , мвф, справки