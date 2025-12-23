Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития

Первые операции МВФ начал осуществлять 1 марта 1947 года . Франция стала первой страной, которая обратилась за средствами в МВФ в мае того же года.

В настоящее время членом МВФ является 191 государство

У МВФ три основных задачи – содействие развитию международного сотрудничества в валютной сфере, стимулирование расширения торговли и экономического роста и противодействие мерам политики, которые могут наносить ущерб процветанию.

Деятельность МВФ сосредоточена на трех основных функциях

– предоставление государствам-членам рекомендаций относительно принятия мер политики для достижения макроэкономической стабильности, ускорения экономического роста и уменьшения бедности;

– предоставление финансирования государствам-членам, чтобы помочь им в решении проблем платежного баланса, включая ситуации нехватки иностранной валюты, возникающие, когда их внешние платежи превышают их поступления в иностранной валюте;

– техническая помощь и подготовка кадров по просьбе государств-членов.

Финансовые ресурсы МВФ формируются главным образом за счет взносов квот стран-членов в капитал фонда. Квоты рассчитываются по формуле, исходя, в числе прочего, из относительных размеров экономики стран-членов. Размер квоты определяет объем средств, который страны-члены обязуются предоставить МВФ, а также ограничивает объем финансовых ресурсов, который может быть предоставлен данной стране в качестве кредита.

Квоты выражаются в специальных правах заимствования (СДР, SDR) – расчетной единице МВФ для операций со странами-членами. Стоимость СДР рассчитывается на основе корзины из пяти валют – доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и британского фунта стерлингов.

Стоимость СДР в долларах США определяется ежедневно и публикуется на веб-сайте МВФ. Она рассчитывается как совокупная стоимость определенных сумм каждой из валют корзины в долларах США, устанавливаемая на основе обменных курсов, которые ежедневно котируются в полдень на Лондонской бирже.

Структура корзины пересматривается каждые пять лет или ранее, если МВФ приходит к выводу о том, что изменившиеся условия требуют более раннего пересмотра, с тем чтобы обеспечить отражение ею относительного значения валют в мировой торговой и финансовой системе.

Каждое государство-член МВФ вносит до одной четверти своей квоты в форме повсеместно принимаемых иностранных валют (таких как доллар США, евро, иена или фунт стерлингов) или СДР. Остальные три четверти вносятся в национальной валюте страны.

Квоты являются ключевым фактором, определяющим право голоса при принятии решений МВФ. Члены получают один голос за каждые 100 000 СДР квоты плюс базовые голоса, которые одинаковы для всех членов.

Совет управляющих МВФ пересматривает квоты не реже одного раза в пять лет.

По состоянию на декабрь 2023 года общий объем ресурсов МВФ составил около 982 миллиардов СДР, что соответствует возможности кредитования в размере около 695 миллиардов СДР (примерно 932 миллиарда долларов).

Крупнейшим членом МВФ являются США с текущей квотой 82,9 миллиарда СДР (около 113,4 миллиардов долларов по курсу 0,73 СДР за один доллар). Обладая долей голосов в 16,49% – самой высокой среди всех членов фонда – США могут в одностороннем порядке накладывать вето на важные политические решения, для принятия которых в фонде требуется 85% от общей доли голосов. Большинство повседневных решений МВФ требуют 50% голосов.

Россия является членом МВФ с 1992 года. Квота России составляет 12,9 миллиарда СДР (около 17,7 миллиардов долларов).

Высшим руководящим органом МВФ является совет управляющих, в который входит по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена, назначаемые на пять лет.

Совет управляющих консультируют два комитета: международный валютно-финансовый комитет (МВФК) и комитет по развитию.

МВФК является совещательным органом совета управляющих, состоит из 25 членов, избираемых советом управляющих, и собирается дважды в год.

Комитет по развитию – объединенный комитет советов управляющих Всемирного банка и МВФ. В комитет входят 25 полноправных членов МВФ и Всемирного банка (обычно министры финансов или развития). Он служит площадкой для достижения консенсуса по важнейшим вопросам развития.

Исполнительный совет МВФ, состоящий из 25 членов, занимается повседневной деятельностью организации.

Директор-распорядитель МВФ одновременно возглавляет исполнительный совет МВФ и руководит персоналом фонда.

Директор МВФ назначается Исполнительным советом на пятилетний срок, ему помогают четыре заместителя.

С 1 октября 2019 года директором-распорядителем МВФ является Кристалина Георгиева (в апреле 2024 года переназначена на второй срок).

Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)– межгосударственная валютно-финансовая организация, созданная с целью стимулирования экономического развития стран, пострадавших во время Второй мировой войны.

МБРР был учрежден одновременно с МВФ в соответствии с решениями Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году.

Соглашение о МБРР официально вступило в силу 27 декабря 1945 года, но банк начал функционировать с 1946 года.

Формально МБРР является специализированным учреждением ООН в составе Всемирного банка, однако в соответствии с уставом банка и соглашением, подписанным между ООН и МБРР, Банк фактически независим в своих решениях.

Акционерами (странами-членами) МБРР являются правительства 189 государств-членов. Страны, подающие заявку на вступление в МБРР, должны сначала быть приняты в МВФ

МБРР предлагает финансовые продукты и консультации по стратегическим вопросам, чтобы помочь странам сократить масштабы бедности и распространить выгоды устойчивого экономического роста на все население. МБРР создает предпосылки для появления рабочих мест, помогая странам осуществлять инвестиции и в материальную инфраструктуру (например, в охрану окружающей среды, транспорт и энергетику), и в гуманитарную (например, в здравоохранение, образование, профессиональное обучение и системы социальной защиты).

МБРР предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода, а также платежеспособным странам с низким уровнем дохода. Помимо этого, МБРР осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы.

МБРР финансирует проекты во всех секторах и предоставляет техническую помощь и экспертную поддержку на различных стадиях проектов.

В отличие от коммерческого кредитования, финансирование МБРР удовлетворяет потребности стран-заемщиц не только в необходимых им средствах, но и служит каналом передачи накопленного международного опыта и знаний, а также технической помощи.

Консультационные услуги в области государственного долга и управления активами помогают правительствам, государственным учреждениям и организациям, занимающимся вопросами развития, укреплять институциональный потенциал, необходимый для сохранения и наращивания финансовых ресурсов.

МБРР привлекает основную часть своих финансовых ресурсов на мировых рынках капитала.

Высокий кредитный рейтинг (по версии Moody"s – Aaa; по версии Standard & Poor"s – AAA) позволяет организации привлекать средства по низкой стоимости и предлагать их развивающимся странам со средним уровнем дохода на более выгодных условиях. Для финансирования проектов в области развития МБРР предоставляет кредиты из собственного капитала и займы, привлекаемых с рынков капитала путем выпуска облигаций МБРР. За более 70-летнюю историю МБРР привлек почти один триллион долларов.

МБРР получает ежегодный доход за счет прибыли на собственный капитал и небольшой маржи по предоставленным займам, что позволяет организации покрывать свои операционные расходы, пополнять резервы с целью укрепления финансового потенциала, а также обеспечивать ежегодные отчисления средств в бюджет Международной ассоциации развития – фонда помощи беднейшим странам.

Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития (МАР) образуют Всемирный банк (ВБ).

Вместе с Международной финансовой корпорацией, Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям и Международным центром по урегулированию инвестиционных споров они составляют Группу Всемирного банка.

Управляют Группой ВБ страны-члены через совет управляющих и совет исполнительных директоров. Эти органы принимают основные решения в ВБ.

Совет управляющих – главный директивный орган МБРР, в котором каждая страна представлена национальным управляющим.

Совет директоров – исполнительный орган, принимает решения о политике Банка, предоставлении кредитов, грантов, инвестиций, гарантий и пр.

Он состоит из 25 исполнительных директоров и 25 заместителей исполнительных директоров, представляющих 189 стран-членов.

Пять исполнительных директоров представляют пять государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций, остальные исполнительные директора представляют группы стран.

Исполнительные директора осуществляют руководство общей операционной деятельностью Банка, осуществляют контроль над стратегическими направлениями работы Банка, а также представляют позиции государств‑членов относительно роли Банка. Кроме того, они отвечают за представление совету управляющих результатов аудита финансовой отчетности и за утверждение годового административного бюджета.

Президент Всемирного Банка избирается советом директоров сроком на пять лет.

Он также является председателем совета директоров ВБ, и председателем совета исполнительных директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР).