https://ria.ru/20201227/dtp-1591144417.html

В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:54

2020-12-27T19:54

2020-12-27T19:54

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, авария произошла в 16.20 мск воскресенья на 22 километре автодороги Шахты-Раздорская."Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения, избегая столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем идущем во встречном направлении, - ВАЗ 2115", - сказал он.В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai - женщина 1991 года рождения, девочка 2018 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Проводится проверка.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия