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В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:54
2020-12-27T19:54
2020-12-27T19:54
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, авария произошла в 16.20 мск воскресенья на 22 километре автодороги Шахты-Раздорская."Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения, избегая столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем идущем во встречном направлении, - ВАЗ 2115", - сказал он.В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai - женщина 1991 года рождения, девочка 2018 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Проводится проверка.
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ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости.
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области
, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
По его словам, авария произошла в 16.20 мск воскресенья на 22 километре автодороги Шахты-Раздорская.
"Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения, избегая столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем идущем во встречном направлении, - ВАЗ 2115", - сказал он.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai - женщина 1991 года рождения, девочка 2018 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Проводится проверка.