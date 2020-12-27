https://ria.ru/20201227/dtp-1591142873.html
СМИ: число погибших в ДТП с автобусом в Камеруне увеличилось до 60
СМИ: число погибших в ДТП с автобусом в Камеруне увеличилось до 60
Число погибших в ДТП с автобусом на западе Камеруна увеличилось до 60 человек, сообщает местный портал camer.be. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:32
2020-12-27T19:32
2020-12-27T19:32
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на западе Камеруна увеличилось до 60 человек, сообщает местный портал camer.be.Сообщается, что попавший в ДТП автобус принадлежал транспортной компании Avenir du Noun, в нем находились 70 пассажиров.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщило, что в ночь на воскресенье в деревне Немале автобус, в котором находились более 60 человек, столкнулся с грузовиком. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Местные власти сообщали, что большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html
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