https://ria.ru/20201227/dtp-1591142873.html

СМИ: число погибших в ДТП с автобусом в Камеруне увеличилось до 60

СМИ: число погибших в ДТП с автобусом в Камеруне увеличилось до 60

Число погибших в ДТП с автобусом на западе Камеруна увеличилось до 60 человек, сообщает местный портал camer.be. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:32

2020-12-27T19:32

2020-12-27T19:32

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на западе Камеруна увеличилось до 60 человек, сообщает местный портал camer.be.Сообщается, что попавший в ДТП автобус принадлежал транспортной компании Avenir du Noun, в нем находились 70 пассажиров.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщило, что в ночь на воскресенье в деревне Немале автобус, в котором находились более 60 человек, столкнулся с грузовиком. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Местные власти сообщали, что большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html

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