https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html

В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, среди них двое малолетних детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T19:20

2020-12-27T19:20

2020-12-27T20:17

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 27 дек — РИА Новости. В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, среди них двое малолетних детей, сообщает прокуратура региона.ДТП произошло на 352-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городу Оренбургу от автодороги М-5 "Урал".В результате полученных телесных повреждений водитель Lada Granta и три пассажира скончались на месте.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591089673.html

оренбургская область

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, оренбург, происшествия