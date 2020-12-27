https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html
В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, среди них двое малолетних детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T19:20
2020-12-27T19:20
2020-12-27T20:17
оренбургская область
оренбург
происшествия
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УФА, 27 дек — РИА Новости. В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, среди них двое малолетних детей, сообщает прокуратура региона.ДТП произошло на 352-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городу Оренбургу от автодороги М-5 "Урал".В результате полученных телесных повреждений водитель Lada Granta и три пассажира скончались на месте.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591089673.html
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оренбургская область, оренбург, происшествия